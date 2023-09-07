Взрыв в Батайске попал на камеры видеонаблюдения

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Жители Батайска сообщили, что слышали ночью два взрыва. Утром выяснилось, что нежилой гостевой дом в центре города на улице Мира значительно поврежден. У него обрушилась крыша и межэтажные перекрытия. Сейчас на месте работают экстренные службы.
На видео с камер наблюдения можно заметить, что взрывов действительно было два — один мощный и другой более слабый.
Официально власти не говорят, что стало причиной хлопков и разрушения здания.
Известно лишь, что в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, сегодня ночью в небе над Ростовом были сбиты два беспилотника.