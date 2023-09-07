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Published Сегодня, 04:15

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Updated Сегодня, 04:17

Взрыв в Батайске попал на камеры видеонаблюдения

Взрыв в Батайске попал на камеры видеонаблюдения

7 сентября 2023, 04:15
Фото: 1MI
Взрыв в Батайске попал на камеры видеонаблюдения
Взрыв, частично разрушивший нежилой гостевой дом, произошел ночью в центре Батайска, сообщают в соцсетях местные жители.

Жители Батайска сообщили, что слышали ночью два взрыва. Утром выяснилось, что нежилой гостевой дом в центре города на улице Мира значительно поврежден. У него обрушилась крыша и межэтажные перекрытия. Сейчас на месте работают экстренные службы.

На видео с камер наблюдения можно заметить, что взрывов действительно было два — один мощный и другой более слабый.

Глава администрации Батайска Роман Волошин прибыл на место взрыва
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Взрыв в Батайске попал на камеры видеонаблюдения
Видео: ТГ Батайск Город

Официально власти не говорят, что стало причиной хлопков и разрушения здания.

Известно лишь, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, сегодня ночью в небе над Ростовом были сбиты два беспилотника.

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