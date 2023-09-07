Взрыв в Батайске попал на камеры видеонаблюдения

Жители Батайска сообщили, что слышали ночью два взрыва. Утром выяснилось, что нежилой гостевой дом в центре города на улице Мира значительно поврежден. У него обрушилась крыша и межэтажные перекрытия. Сейчас на месте работают экстренные службы.