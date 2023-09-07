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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

За ударами БПЛА по Ростову может стоять визит госсекретаря Блинкена в Киев

За ударами БПЛА по Ростову может стоять визит госсекретаря Блинкена в Киев

7 сентября 2023, 12:07
Фото: U.S. Department of State/cc0/wikimedia.org
За ударами БПЛА по Ростову может стоять визит госсекретаря Блинкена в Киев
Атака беспилотников по Ростову может являться своеобразным «подарком» украинских властей госсекретарю США Энтони Блинкену, заявил политолог Василий Дандыкин.

Сегодня ночью сразу два беспилотника самолетного типа пытались атаковать Ростов-на-Дону. Первый упал за чертой города, а второй — в самом его центре. Обломки рухнули на Пушкинской улице, спровоцировав пожар, повредив здания и уничтожив авто.

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Политолог Василий Дандыкин заявил изданию «Новороссия», что удары по Ростову являются «подарком» госсекретарю США Энтони Блинкену. Тот на днях прибыл с визитом в Киев.

Также Дандыкин обратил внимание, что в ту же ночь ВСУ нанесли удары и по другим российским городам.

Ранее в сети появились кадры поврежденного беспилотником дома в центре Ростова.

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