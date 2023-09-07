За ударами БПЛА по Ростову может стоять визит госсекретаря Блинкена в Киев

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Сегодня ночью сразу два беспилотника самолетного типа пытались атаковать Ростов-на-Дону. Первый упал за чертой города, а второй — в самом его центре. Обломки рухнули на Пушкинской улице, спровоцировав пожар, повредив здания и уничтожив авто.
Политолог Василий Дандыкин заявил изданию «Новороссия», что удары по Ростову являются «подарком» госсекретарю США Энтони Блинкену. Тот на днях прибыл с визитом в Киев.
Также Дандыкин обратил внимание, что в ту же ночь ВСУ нанесли удары и по другим российским городам.
Ранее в сети появились кадры поврежденного беспилотником дома в центре Ростова.