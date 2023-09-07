За ударами БПЛА по Ростову может стоять визит госсекретаря Блинкена в Киев

Сегодня ночью сразу два беспилотника самолетного типа пытались атаковать Ростов-на-Дону. Первый упал за чертой города, а второй — в самом его центре. Обломки рухнули на Пушкинской улице, спровоцировав пожар, повредив здания и уничтожив авто.