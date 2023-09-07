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«Это крайне серьезно»: политолог Баширов высказался о прилете БПЛА в Ростов

«Запугать всех»: политолог Баширов назвал возможный мотив атаки дронами по Ростову

7 сентября 2023, 09:00
Фото: Mil.gov.ua/ccb y 4.0/wiki
«Это крайне серьезно»: политолог Баширов высказался о прилете БПЛА в Ростов

Политолог Баширов назвал возможный мотив атаки украинскими дронами по Ростову

Запуск украинских беспилотников по Ростову нельзя оставлять без внимания. К этому нужно отнестись крайне серьезно, сообщил RostovGazeta политолог Марат Баширов.

Напомним, что сегодня примерно в три часа ночи, в небе в Ростове появилось два беспилотника. По словам губернатора, система ПВО отреагировала и сбила их. Один рухнул в западной части Ростова за городом, другой — в центре донской столицы, в районе улицы Пушкинской.

Позже появилась информация о возможном падении БПЛА в Батайске.

«Украина это делает для того, чтобы, в первую очередь, повлиять на общественное мнение Российской Федерации», — отмечает Марат Баширов.

Целью Украины, по словам собеседника, является запугивание населения, создание паники, а также демонстрация того, что «руки у них длинные».

«И, надо признать, что на самом деле, какого-то эффекта они достигают», — делится мнением спикер.

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Собеседник подчеркивает, что появление украинских беспилотников в Ростове нельзя оставлять без внимания. Нельзя просто разъяснять, что «мы стреляем по ним, а они по нас». Нельзя рассуждать, что люди не погибли и хорошо, случилось — и забыли.

«Мы же великая держава. А Украина — американское прокси-государство. И первое, что должны сделать наши власти — создать своеобразные щиты. А второе — искать центры производства этих беспилотников, уничтожать их, и те места запуска, которые используют», — говорит эксперт.

Политолог предостерегает, что если беспилотники долетают уже до Ростова, к этому надо отнестись крайне серьезно.

Ранее RostovGazeta публиковала видео, на которое попал момент взрыва автомобиля на Пушкинской в Ростове.

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