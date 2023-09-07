«Запугать всех»: политолог Баширов назвал возможный мотив атаки дронами по Ростову

Собеседник подчеркивает, что появление украинских беспилотников в Ростове нельзя оставлять без внимания. Нельзя просто разъяснять, что «мы стреляем по ним, а они по нас». Нельзя рассуждать, что люди не погибли и хорошо, случилось — и забыли.