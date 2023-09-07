«Запугать всех»: политолог Баширов назвал возможный мотив атаки дронами по Ростову

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Напомним, что сегодня примерно в три часа ночи, в небе в Ростове появилось два беспилотника. По словам губернатора, система ПВО отреагировала и сбила их. Один рухнул в западной части Ростова за городом, другой — в центре донской столицы, в районе улицы Пушкинской.
Позже появилась информация о возможном падении БПЛА в Батайске.
«Украина это делает для того, чтобы, в первую очередь, повлиять на общественное мнение Российской Федерации», — отмечает Марат Баширов.
Целью Украины, по словам собеседника, является запугивание населения, создание паники, а также демонстрация того, что «руки у них длинные».
«И, надо признать, что на самом деле, какого-то эффекта они достигают», — делится мнением спикер.
Собеседник подчеркивает, что появление украинских беспилотников в Ростове нельзя оставлять без внимания. Нельзя просто разъяснять, что «мы стреляем по ним, а они по нас». Нельзя рассуждать, что люди не погибли и хорошо, случилось — и забыли.
«Мы же великая держава. А Украина — американское прокси-государство. И первое, что должны сделать наши власти — создать своеобразные щиты. А второе — искать центры производства этих беспилотников, уничтожать их, и те места запуска, которые используют», — говорит эксперт.
Политолог предостерегает, что если беспилотники долетают уже до Ростова, к этому надо отнестись крайне серьезно.
Ранее RostovGazeta публиковала видео, на которое попал момент взрыва автомобиля на Пушкинской в Ростове.