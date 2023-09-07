Здоровье в фокусе: близкофокусная радиотерапия против боли

Владимир Викторович — опытный пациент. Впервые он оценил преимущества БФРТ-терапии в 2005 году и уже знает, что раз в два года ему нужно повторять курс процедур. Но в этом году он приезжает на лечение по новому адресу: «Тот же самый хирург, который мне посоветовал это лечение в первый раз, он же сказал, что уже год работает здесь новый аппарат». «Здесь» — это в Волгоградском областном клиническом диспансере, где установлен самый современный в области аппарат «ТЕРАД-200».