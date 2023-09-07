Жильцов домов в районе падения беспилотника могут переселить в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
Напомним, сбитый системой ПВО беспилотник упал в центре города, повредив несколько машин и зданий. В результате здесь с 9 утра введут режим ЧС.
«В домах на улице Пушкинская 39, 41 и 42 проживают 99 человек, для них организуют питание. Также им предложили размещение в маневренном фонде», — уточнил губернатор.
Он уточнил, что сейчас проводится обход территории для уточнения размера ущерба. После этого власти займутся выплатами людям.
Добавим, что во время падения пострадал один человек, но госпитализация ему не потребовалась.