rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Жильцов домов в районе падения беспилотника могут переселить в Ростове-на-Дону

Жильцов домов в районе падения беспилотника могут переселить в Ростове-на-Дону

7 сентября 2023, 05:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону жильцам домов на улице Пушкинской, где рухнул беспилотник, предложили временно переехать, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, сбитый системой ПВО беспилотник упал в центре города, повредив несколько машин и зданий. В результате здесь с 9 утра введут режим ЧС.

«В домах на улице Пушкинская 39, 41 и 42 проживают 99 человек, для них организуют питание. Также им предложили размещение в маневренном фонде», — уточнил губернатор.

Более 3 тыс ростовчан остались без света из-за падения беспилотника 7 сентября
Узнать подробнее

Он уточнил, что сейчас проводится обход территории для уточнения размера ущерба. После этого власти займутся выплатами людям.

Добавим, что во время падения пострадал один человек, но госпитализация ему не потребовалась.

Читайте также:
Более 3 тыс ростовчан остались без света из-за падения беспилотника 7 сентябряПоявились кадры поврежденных машин после падения беспилотника в Ростове 7 сентябряДвижение в центре Ростова ограничили после падения беспилотника ночью 7 сентября
#Происшествия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЧС#Голубев#Беспилотник#Последние новости Ростова на сегодня#Ущерб#Пушкинская улица#Госпитализация#Падение беспилотника на Пушкинской 7 сентября#Маневренный фонд
Подпишитесь
«Аж в кроватях подпрыгнули»: жители Батайска рассказали о взрыве ночью на 7 сентября
Сегодня, 05:58
Окна выбило в ростовской больнице после падения беспилотника 7 сентября
Сегодня, 06:01
Доступ к месту падения беспилотника ограничат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:14
«Разбудил бабах»: очевидец объяснил, почему взорвалась машина в центре Ростова
Сегодня, 06:19
Фоторепортаж: что сейчас происходит на месте падения БПЛА в центре Ростова
Сегодня, 06:28
Политолог Абросимов предположил, что атаковать Ростов беспилотниками могли диверсанты
Сегодня, 06:43