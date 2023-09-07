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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Жители СНТ «Изумруд» в Ростове пожаловались губернатору на невыносимую вонь от свалки

Жители СНТ «Изумруд» в Ростове пожаловались губернатору на невыносимую вонь от свалки

7 сентября 2023, 15:46
Фото: 1MI
Жители СНТ «Изумруд» в Ростове пожаловались губернатору на невыносимую вонь от свалки

Мусорный полигон на западе Ростова планируют рекультивировать до конца 2024 года

В Ростове жители СНТ «Изумруд» измучены зловонием, исходящим от свалки в западной части города, об этом одна из дончанок сообщила во время «Прямой линии» с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Жительница Ростова пригласила губернатора Василия Голубева посетить СНТ «Изумруд» в Ростове, чтобы оценить невыносимый запах отходов с городской свалки, который становится только сильнее по вечерам.

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В ответ на это губернатор сообщил, что знает о проблеме, поскольку сейчас рабочие занимаются рекультивацией полигона.

«Сегодня производится выемка свалочных масс, начали устраивать определенные работы, чтобы фильтрация была правильная. Идет завозка грунта», — рассказал губернатор, объяснив этими работами происхождение неприятных запахов.

Василий Голубев добавил, что не отказывается от предложения и готов приехать изучить ситуацию на месте, однако по плану работы по рекультивации полигона обещают завершить только до конца 2024 года.

Ранее в Ростовской области жители заблокировали дорогу к нелегальной свалке.

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