Жители СНТ «Изумруд» в Ростове пожаловались губернатору на невыносимую вонь от свалки

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Жительница Ростова пригласила губернатора Василия Голубева посетить СНТ «Изумруд» в Ростове, чтобы оценить невыносимый запах отходов с городской свалки, который становится только сильнее по вечерам.
В ответ на это губернатор сообщил, что знает о проблеме, поскольку сейчас рабочие занимаются рекультивацией полигона.
«Сегодня производится выемка свалочных масс, начали устраивать определенные работы, чтобы фильтрация была правильная. Идет завозка грунта», — рассказал губернатор, объяснив этими работами происхождение неприятных запахов.
Василий Голубев добавил, что не отказывается от предложения и готов приехать изучить ситуацию на месте, однако по плану работы по рекультивации полигона обещают завершить только до конца 2024 года.
Ранее в Ростовской области жители заблокировали дорогу к нелегальной свалке.