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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:06

«Жутковато было»: ростовчане рассказали о моменте падения беспилотника

«Жутковато было»: ростовчане рассказали о моменте падения беспилотника

7 сентября 2023, 09:04
Фото: Администрация Ростова
«Жутковато было»: ростовчане рассказали о моменте падения беспилотника

Ростовчане заявили, что им было жутко в момент падения беспилотника 7 сентября

В Ростове-на-Дону упавший в центре города беспилотник сильно напугал местных жителей, сообщили они в соцсетях.

Напомним, что система ПВО сбила беспилотник, который упал в центре города. Из-за этого оказались повреждены несколько машин и зданий, а также пострадал один человек.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, а местным жителям, живущим в районе падения, пообещали материальную помощь. В данный момент выясняется размер ущерба.

Стало известно, откуда мог прилететь упавший в центре Ростова-на-Дону беспилотник
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«Слышала звуки взрыва в 02:57, живу в Нахичевани. Жутковато было. И вообще небо над Ростовом оказалось очень оживленное. Потом что-то летело с очень неприятным звуком, но уже без взрывов», — рассказали ростовчане в соцсетях.

«Звук был очень громкий, у меня спящий кот проснулся и убежал под кровать», — сообщили горожане.

«Почему не происходит оповещения граждан? Где сирены? Уже в центр прилетело», — интересуются местные жители.

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