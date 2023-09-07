«Жутковато было»: ростовчане рассказали о моменте падения беспилотника

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Напомним, что система ПВО сбила беспилотник, который упал в центре города. Из-за этого оказались повреждены несколько машин и зданий, а также пострадал один человек.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, а местным жителям, живущим в районе падения, пообещали материальную помощь. В данный момент выясняется размер ущерба.
«Слышала звуки взрыва в 02:57, живу в Нахичевани. Жутковато было. И вообще небо над Ростовом оказалось очень оживленное. Потом что-то летело с очень неприятным звуком, но уже без взрывов», — рассказали ростовчане в соцсетях.
«Звук был очень громкий, у меня спящий кот проснулся и убежал под кровать», — сообщили горожане.
«Почему не происходит оповещения граждан? Где сирены? Уже в центр прилетело», — интересуются местные жители.