«Жутковато было»: ростовчане рассказали о моменте падения беспилотника

«Слышала звуки взрыва в 02:57, живу в Нахичевани. Жутковато было. И вообще небо над Ростовом оказалось очень оживленное. Потом что-то летело с очень неприятным звуком, но уже без взрывов», — рассказали ростовчане в соцсетях.