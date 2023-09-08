Арбитражный суд в Ростове приравнял смайлик к официальной подписи в документе

Арбитражный апелляционный суд в Ростове признал законным приравнивание эмодзи «большой палец вверх» к подписанию договора. Суд рассматривал спор двух индивидуальный предпринимателей. В марте они заключили договор о поставке торгового киоска. Один из пунктов соглашения гласил, что юридическую силу имеют все документы, полученные по электронной почте или через мессенджеры.