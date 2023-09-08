Арбитражный суд в Ростове приравнял смайлик к официальной подписи в документе

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Арбитражный апелляционный суд в Ростове признал законным приравнивание эмодзи «большой палец вверх» к подписанию договора. Суд рассматривал спор двух индивидуальный предпринимателей. В марте они заключили договор о поставке торгового киоска. Один из пунктов соглашения гласил, что юридическую силу имеют все документы, полученные по электронной почте или через мессенджеры.
Спустя время поставщик предоставил товар, однако заказчика не устроил цвет. Он настаивал, что не согласовывал его.
Однако в переписке поставщик писал: «Хорошо, желтая полоска на белом фоне». В ответ же заказчик и отправил пресловутый смайлик с поднятым большим пальцем.
Суд, таким образом, заключил, что претензии предпринимателя безосновательны, так как он согласовал цвет товара. «Данный знак в обычно принятом и распространенном понимании при общении посредством электронной переписки означает „хорошо“», — заключил судья.
Ранее недовольный покупатель решил обанкротить крупного автодилера в Ростове-на-Дону.