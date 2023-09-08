Более 23 тысяч наблюдателей следят за выборами в парламент Дона

«Чем больше людей проголосует за человека, близкого им по духу и стремлениям, тем больше обязательств возникнет у победителя на выборах. Ведь ему надо будет оправдать доверие граждан, сделать все возможное, чтобы выполнить свои обещания или, как минимум, запустить процессы решения сложных вопросов. Поэтому в ближайшие дни мы определяем будущее нашего Донского края на предстоящие 5 лет. Решаем, какой станет Ростовская область. И мнение каждого жителя здесь имеет большое значение!», — заявил депутат.