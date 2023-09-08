Более 23 тысяч наблюдателей следят за выборами в парламент Дона

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
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Updated Сегодня, 10:33
Кроме того, почти пять тысяч наблюдателей прошли подготовку в Общественной палате РО, и будут осуществлять общественный контроль на выборах депутатов донского парламента седьмого созыва.
В соцсетях появлятся сообщения, что на избирательные участки представители партий приходят не только для наблюдения, но и в качестве избирателей.
Уже утром 8 сентября проголосовала член фракции «Единая Россия» в Госдуме Екатерина Стенякина.
«Я в 8.15 утра уже проголосовала за достойных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания. Это мой выбор и мое право. Потому что мне не всё равно, кто будет представлять интересы людей и меня, как избирателя, в региональном парламенте», — рассказала депутат Госдумы от Ростовской области.
Она пригласила жителей области выразить свою позицию и сделать выбор, обратив внимание, что в дни 8, 9 и 10 сентября дончане «нанимают на работу законодательную власть Ростовской области».
Тоже утром в числе избирателей был и заместитель председателя Законодательного Собрания — глава аграрного комитета Вячеслав Василенко.
«Чем больше людей проголосует за человека, близкого им по духу и стремлениям, тем больше обязательств возникнет у победителя на выборах. Ведь ему надо будет оправдать доверие граждан, сделать все возможное, чтобы выполнить свои обещания или, как минимум, запустить процессы решения сложных вопросов. Поэтому в ближайшие дни мы определяем будущее нашего Донского края на предстоящие 5 лет. Решаем, какой станет Ростовская область. И мнение каждого жителя здесь имеет большое значение!», — заявил депутат.
Свои голоса успели отдать глава фракции «Единая Россия» в донском парламенте Владимир Ревенко, главврач «Областной детской клинической больницы» и депутат Заксобрания Светлана Пискунова, ее коллега по парламенту Ашот Хбликян, председатель комиссии Ростовской-на-Дону гордумы по делам молодежи Никита Паремузов.
Добавим, в Ростовской области на этих выборах будут задействованы более 2,5 тысячи избирательных участков. В организации голосования примут участие 26,5 тысячи членов комиссий всех уровней.