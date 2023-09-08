Что есть ростовчанам, чтобы избежать осенней хандры

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Основным призраком сезонной депрессии является усталость и пассивность, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала Анастасия Тодорова. Справиться с ними помогут овощи и фрукты.
«Лучше всего подойдут цитрусовые и практически любые оранжевые или краные фрукты и овощи: тыква, помидоры, хурма, болгарский перец, свекла, морковь. Они увеличивают выработку серотонина — гормона счастья», — объясняет эксперт.
Нутрициолог советует сократить количество жирной, соленой и жареной пищи. Она перегружает организм и, наоборот, вызывает ощущение утомления.
«Лучше добавить больше рыбы, богатой Омега-3. Этот элемент признан естественным антидепрессантом. Больше всего его содержится в жирной морской рыбе», — рассказывает нутрициолог.
По ее словам, ростовчане живут в регионе, где много солнечного света. Поэтому у дончан практически не возникает дефицита витамина D. Зато причиной депрессии может стать недостаток эндорфинов.
«Чтобы поддержать их выработку — пейте какао или ешьте шоколад. Какао-бобы — это источник фенилэтиламина. Этот элемент подстегивает выработку эндорфинов в организме», — добавляет Анастасия Тодорова.
Ранее RostovGazeta писала о принципах здоровой диеты.