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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Что есть ростовчанам, чтобы избежать осенней хандры

Что есть ростовчанам, чтобы избежать осенней хандры

8 сентября 2023, 13:02
Фото: 1MI
Что есть ростовчанам, чтобы избежать осенней хандры
Осень пришла в Ростов раньше обычного, а значит хмурых дней будет больше. Корреспондент RostovGazeta узнал у донского нутрицолога Анастасии Тодоровой, какие продукты помогут бороться с депрессией.

Основным призраком сезонной депрессии является усталость и пассивность, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала Анастасия Тодорова. Справиться с ними помогут овощи и фрукты.

«Лучше всего подойдут цитрусовые и практически любые оранжевые или краные фрукты и овощи: тыква, помидоры, хурма, болгарский перец, свекла, морковь. Они увеличивают выработку серотонина — гормона счастья», — объясняет эксперт.

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Нутрициолог советует сократить количество жирной, соленой и жареной пищи. Она перегружает организм и, наоборот, вызывает ощущение утомления.

«Лучше добавить больше рыбы, богатой Омега-3. Этот элемент признан естественным антидепрессантом. Больше всего его содержится в жирной морской рыбе», — рассказывает нутрициолог.

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По ее словам, ростовчане живут в регионе, где много солнечного света. Поэтому у дончан практически не возникает дефицита витамина D. Зато причиной депрессии может стать недостаток эндорфинов.

«Чтобы поддержать их выработку — пейте какао или ешьте шоколад. Какао-бобы — это источник фенилэтиламина. Этот элемент подстегивает выработку эндорфинов в организме», — добавляет Анастасия Тодорова.

Ранее RostovGazeta писала о принципах здоровой диеты.

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