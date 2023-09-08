Почему ростовчане испугались биометрии и пишут отказы от сбора своих данных

А в декабре 2022 года был подписан закон о порядке работы этой системы. В соответствии с ним все организации, которые собирают биометрические данные, должны загрузить их в Единую биометрическую систему к 30 сентября 2023 года. К таким организациям могут относиться, например, местные органы самоуправления, банки и нотариусы. Важно, чтобы все они уведомили своих клиентов не позднее, чем за 30 дней до этого.