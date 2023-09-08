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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Что такое биометрия и как отказаться от сбора данных в Ростовской области

Почему ростовчане испугались биометрии и пишут отказы от сбора своих данных

8 сентября 2023, 11:43
Фото: freepik.com
Что такое биометрия и как отказаться от сбора данных в Ростовской области
По всей стране, в том числе в Ростовской области, прокатилась волна паники по поводу сбора биометрических данных. Что это такое и нужно ли от этого отказываться, разбиралась RostovGazeta.

В августе по всей стране стали заметны очереди в МФЦ, так как посетители хотели отказаться от сбора своей биометрической информации.

Причиной тому стали массовые рассылки сообщений в мессенджерах на эту тему. Авторы пытались запугать людей, говоря, что до 1 сентября 2023 года можно отказаться от передачи своей биометрии, а после этого ее якобы будут собирать принудительно.

В результате это побудило людей бежать в МФЦ и писать отказы, чтобы успеть до начала осени. Но на самом деле все оказалось не так страшно, хотя в сентябре правила хранения биометрических данных и правда поменялись.

Согласно закону, все данные нужно перенести в Единую биометрическую систему, только занимаются этим должны организации, собравшие информацию, а не отдельные граждане.

Если и после этого осталось желание удалить свою биометрическую информацию, то мы расскажем, как это сделать.

Почему появились очереди в МФЦ

Сообщения об очередях в офисах многофункциональных центров появились сразу в нескольких регионах и произошло это к концу августа.

Почему появились очереди в МФЦПочему появились очереди в МФЦ
Почему появились очереди в МФЦ
Фото: 1MI

Так, СМИ писали, что в Ростове и Батайске люди выстраивались в огромные очереди. Утром 30 августа большое количество местных жителей скопилось возле МФЦ за час до открытия центра, так как почти все они хотели написать отказ.

До этого люди стали распространять в мессенджерах сообщение следующего содержания:

«Если до 31 августа не написать отказ, то с 1 сентября вы автоматически в базе. Ваши данные без вашего согласия снимут в любом банкомате, где установлена камера, а так же при звонке из „Ростелеком“ запишут голос», — говорилось в рассылках.

Позже местным жителям объяснили, что если человек не сдавал биометрию на госуслугах или, например, в банке, то его данных в системе быть не может.

Что же такое биометрия

Биометрия — это данные о физиологических и биологических характеристиках человека, которые необходимы, чтобы установить его личность. Есть пять самых распространенных типов данных: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза и рисунок вен на ладони.

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Единая биометрическая система существует еще с 2018 года и с ее помощью россияне могут получать некоторые услуги, например, оформить электронную подпись, просто сдав изображение лица и запись голоса. Важно отметить, что передача биометрических данных является добровольной.

А в декабре 2022 года был подписан закон о порядке работы этой системы. В соответствии с ним все организации, которые собирают биометрические данные, должны загрузить их в Единую биометрическую систему к 30 сентября 2023 года. К таким организациям могут относиться, например, местные органы самоуправления, банки и нотариусы. Важно, чтобы все они уведомили своих клиентов не позднее, чем за 30 дней до этого.

Есть пять самых распространенных типов данных: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза и рисунок вен на ладони.Есть пять самых распространенных типов данных: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза и рисунок вен на ладони.
Есть пять самых распространенных типов данных: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза и рисунок вен на ладони.
Фото: 1MI

Когда можно отказаться от сбора биометрии

Это можно сказать самый главный вопрос, который всех и интересовал. На самом деле сделать это можно не только до 1 сентября, но и сейчас. Дело в том, что в законе нет каких-либо сроков на эту тему.

Принудительно собирать биометрию нельзя, а если человек откажется от ее сдачи, то все равно сможет получить государственные и муниципальные услуги.

Как удалить свою биометрию

Для проверки наличия данных в Единой биометрической системе можно воспользоваться личным кабинетом на портале государственных услуг. Для этого стоит перейти в раздел «Профиль» и выбрать пункт меню «Биометрия». Если человек не предоставлял свои биометрические данные, то на экране отобразится сообщение «Биометрия не зарегистрирована».

Если человек сдавал биометрию, то информация появится в личном кабинете, вместе с указанием срока действия и местом регистрации. Если потребуется удалить эти данные, то нужно нажать соответствующую кнопку.

Также, чтобы уточнить наличие информации о человеке в системе биометрии, можно связаться с банком, в котором проходили регистрацию. Для этого достаточно обратиться в службу поддержки или зайти в приложение финансовой организации.

Как удалить свою биометриюКак удалить свою биометрию
Как удалить свою биометрию
Фото: 1MI

Как отказаться от сбора биометрии

У каждого человека есть возможность отказаться от сбора и хранения биометрических данных. Это право прописано в законе. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо подать заявление в МФЦ. Для этого достаточно иметь при себе паспорт.

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