Почему ростовчане испугались биометрии и пишут отказы от сбора своих данных

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В августе по всей стране стали заметны очереди в МФЦ, так как посетители хотели отказаться от сбора своей биометрической информации.
Причиной тому стали массовые рассылки сообщений в мессенджерах на эту тему. Авторы пытались запугать людей, говоря, что до 1 сентября 2023 года можно отказаться от передачи своей биометрии, а после этого ее якобы будут собирать принудительно.
В результате это побудило людей бежать в МФЦ и писать отказы, чтобы успеть до начала осени. Но на самом деле все оказалось не так страшно, хотя в сентябре правила хранения биометрических данных и правда поменялись.
Согласно закону, все данные нужно перенести в Единую биометрическую систему, только занимаются этим должны организации, собравшие информацию, а не отдельные граждане.
Если и после этого осталось желание удалить свою биометрическую информацию, то мы расскажем, как это сделать.
Сообщения об очередях в офисах многофункциональных центров появились сразу в нескольких регионах и произошло это к концу августа.
Так, СМИ писали, что в Ростове и Батайске люди выстраивались в огромные очереди. Утром 30 августа большое количество местных жителей скопилось возле МФЦ за час до открытия центра, так как почти все они хотели написать отказ.
До этого люди стали распространять в мессенджерах сообщение следующего содержания:
«Если до 31 августа не написать отказ, то с 1 сентября вы автоматически в базе. Ваши данные без вашего согласия снимут в любом банкомате, где установлена камера, а так же при звонке из „Ростелеком“ запишут голос», — говорилось в рассылках.
Позже местным жителям объяснили, что если человек не сдавал биометрию на госуслугах или, например, в банке, то его данных в системе быть не может.
Биометрия — это данные о физиологических и биологических характеристиках человека, которые необходимы, чтобы установить его личность. Есть пять самых распространенных типов данных: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза и рисунок вен на ладони.
Единая биометрическая система существует еще с 2018 года и с ее помощью россияне могут получать некоторые услуги, например, оформить электронную подпись, просто сдав изображение лица и запись голоса. Важно отметить, что передача биометрических данных является добровольной.
А в декабре 2022 года был подписан закон о порядке работы этой системы. В соответствии с ним все организации, которые собирают биометрические данные, должны загрузить их в Единую биометрическую систему к 30 сентября 2023 года. К таким организациям могут относиться, например, местные органы самоуправления, банки и нотариусы. Важно, чтобы все они уведомили своих клиентов не позднее, чем за 30 дней до этого.
Это можно сказать самый главный вопрос, который всех и интересовал. На самом деле сделать это можно не только до 1 сентября, но и сейчас. Дело в том, что в законе нет каких-либо сроков на эту тему.
Принудительно собирать биометрию нельзя, а если человек откажется от ее сдачи, то все равно сможет получить государственные и муниципальные услуги.
Для проверки наличия данных в Единой биометрической системе можно воспользоваться личным кабинетом на портале государственных услуг. Для этого стоит перейти в раздел «Профиль» и выбрать пункт меню «Биометрия». Если человек не предоставлял свои биометрические данные, то на экране отобразится сообщение «Биометрия не зарегистрирована».
Если человек сдавал биометрию, то информация появится в личном кабинете, вместе с указанием срока действия и местом регистрации. Если потребуется удалить эти данные, то нужно нажать соответствующую кнопку.
Также, чтобы уточнить наличие информации о человеке в системе биометрии, можно связаться с банком, в котором проходили регистрацию. Для этого достаточно обратиться в службу поддержки или зайти в приложение финансовой организации.
У каждого человека есть возможность отказаться от сбора и хранения биометрических данных. Это право прописано в законе. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо подать заявление в МФЦ. Для этого достаточно иметь при себе паспорт.