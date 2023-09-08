«Экономия в Ростове»: на Северном почти целый день текла холодная вода по улице

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Ростовчане рассказывают, что, заметив 6 сентября фонтан из-под земли возле дома на Волкова, 27, сразу обратились в управляющую компанию, которая позвонила в водоканал.
«Мы ждали, что вот-вот приедут сотрудники водоканала и хотя бы перекроют воду. Но никаких изменений не происходило. Днем мы снова звонили в водоканал», — отмечает житель дома, не пожелавший публиковать свои данные.
В итоге, по словам собеседника, чистая питьевая вода почти весь день текла по дороге.
«Везде нас убеждают, что ситуация с питьевой водой сложная. Людей призывают к экономии. А тут тонны хорошей питьевой воды уходили под землю, и никому не было дела?» — недоумевают жильцы дома на Волкова.
Люди подчеркивают, что понимают — водоканал не сидит без дела. Но, по мнению собственников квартир, прислать слесаря, чтобы оперативно перекрыть воду, не занимает много времени.
«По хорошему, посчитать бы объемы утраты воды с момента когда поступила жалоба, и вычесть ее стоимость с руководителя предприятия. Они же у нас все богатые, могут заплатить. Зато в следующий раз подумают, стоит ли реагировать на жалобу людей сразу или можно подождать, — предлагает пенсионер, не пожелавший публиковать свое имя. — А то сейчас раскидают оплату за нехватку ресурса на нас, и выкручивайся, как хочешь».
В Ростовводоканале подтвердили, что заявка по ситуации возле дома на Волкова, 27, находится в работе.
«Мы не контролируем работу бригады. Скорее всего, понадобились какие-то дополнительные материалы. Эта заявка не закрыта, поэтому нужно подождать», — сообщили в АО «Ростовводоканал».
На предприятии также заверили, что платить за потраченные объемы ресурса будут «точно не люди».
Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростовводоканал обязали заплатить более 117 миллионов рублей за загрязнение Дона.