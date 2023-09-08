«Экономия в Ростове»: на Северном почти целый день текла холодная вода по улице

«По хорошему, посчитать бы объемы утраты воды с момента когда поступила жалоба, и вычесть ее стоимость с руководителя предприятия. Они же у нас все богатые, могут заплатить. Зато в следующий раз подумают, стоит ли реагировать на жалобу людей сразу или можно подождать, — предлагает пенсионер, не пожелавший публиковать свое имя. — А то сейчас раскидают оплату за нехватку ресурса на нас, и выкручивайся, как хочешь».