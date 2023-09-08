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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

«Экономия в Ростове»: на Северном почти целый день текла холодная вода по улице

«Экономия в Ростове»: на Северном почти целый день текла холодная вода по улице

8 сентября 2023, 12:07
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
«Экономия в Ростове»: на Северном почти целый день текла холодная вода по улице

Ростовчане пожаловались, что на Северном по дороге почти целый день текла вода

Утечку воды на улице жители дома на Волкова, 27 в Ростове заметили утром 6 сентября. Хорошая, питьевая вода из-под земли била фонтаном и текла по дороге, сообщили RostovGazeta жители дома.

Ростовчане рассказывают, что, заметив 6 сентября фонтан из-под земли возле дома на Волкова, 27, сразу обратились в управляющую компанию, которая позвонила в водоканал.

«Мы ждали, что вот-вот приедут сотрудники водоканала и хотя бы перекроют воду. Но никаких изменений не происходило. Днем мы снова звонили в водоканал», — отмечает житель дома, не пожелавший публиковать свои данные.

В итоге, по словам собеседника, чистая питьевая вода почти весь день текла по дороге.

«Везде нас убеждают, что ситуация с питьевой водой сложная. Людей призывают к экономии. А тут тонны хорошей питьевой воды уходили под землю, и никому не было дела?» — недоумевают жильцы дома на Волкова.

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В Ростовводоканале подтвердили, что заявка по ситуации возле дома на Волкова, 27, находится в работе.В Ростовводоканале подтвердили, что заявка по ситуации возле дома на Волкова, 27, находится в работе.
В Ростовводоканале подтвердили, что заявка по ситуации возле дома на Волкова, 27, находится в работе.
Фото: Яндекс.Карты

Люди подчеркивают, что понимают — водоканал не сидит без дела. Но, по мнению собственников квартир, прислать слесаря, чтобы оперативно перекрыть воду, не занимает много времени.

«По хорошему, посчитать бы объемы утраты воды с момента когда поступила жалоба, и вычесть ее стоимость с руководителя предприятия. Они же у нас все богатые, могут заплатить. Зато в следующий раз подумают, стоит ли реагировать на жалобу людей сразу или можно подождать, — предлагает пенсионер, не пожелавший публиковать свое имя. — А то сейчас раскидают оплату за нехватку ресурса на нас, и выкручивайся, как хочешь».

В Ростовводоканале подтвердили, что заявка по ситуации возле дома на Волкова, 27, находится в работе.

«Мы не контролируем работу бригады. Скорее всего, понадобились какие-то дополнительные материалы. Эта заявка не закрыта, поэтому нужно подождать», — сообщили в АО «Ростовводоканал».

На предприятии также заверили, что платить за потраченные объемы ресурса будут «точно не люди».

Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростовводоканал обязали заплатить более 117 миллионов рублей за загрязнение Дона.

Ростовводоканал обязали заплатить более 117 миллионов рублей за загрязнение Дона
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