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Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

Эксперт рассказал о родительских собраниях с паспортом в дни голосования в Ростове

Эксперт рассказал о родительских собраниях с паспортом в дни голосования в Ростове

8 сентября 2023, 16:35
Фото: 1MI
Эксперт рассказал о родительских собраниях с паспортом в дни голосования в Ростове

В дни голосования в ряде ростовских школ хотят провести родительские собрания

Родительские собрания в дни голосования решили провести в школах и детских садах одного из округов Советского района Ростова. При этом родителям велено иметь при себе паспорта. Об этом сообщил RostovGazeta помощник депутата, руководитель избирательного штаба Федяева Денис Карасев.

Помощник депутата рассказывает, что информация о проведении родительских собраний в школах и детских садах массово была получена от людей в сообщениях. Больше всего родители удивились просьбе — взять с собой паспорта.

«Можно лишь предполагать, что проведение таких собраний в дни голосования связано с выборами. А именно — с желанием неких сил привлечь к голосованию родителей», — отмечает Денис Карасев.

По словам словам собеседника, проведение родительских собраний в дни голосования, и тем более на участках, где голосование проходит, вызывает вопросы.

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Фото: 1MI

«В эти дни бюллетени будут не в ящиках для голосования. Их будут на ночь запаковывать в сейф пакеты, чтобы потом направить в сейф. При этом ночью, в принципе, никакого контроля над избирательными участками нет», — объясняет ситуацию Денис Карасев.

Собеседник делится мнением, что все это выглядит крайне подозрительно. Однако пока, по его словам, никаких нарушений на участках не зафиксировано.

«Единственное, мы направили жалобу в центральную избирательную комиссию по поводу размещения рекламы в соцсети одной из партий. В день голосования это запрещено», — отмечает Карасев.

Ранее RostovGazeta сообщала, как Избирком прокомментировал скандал с главой ТИК Ворошиловского района Ростова.

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