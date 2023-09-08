Эксперт рассказал о родительских собраниях с паспортом в дни голосования в Ростове

«В эти дни бюллетени будут не в ящиках для голосования. Их будут на ночь запаковывать в сейф пакеты, чтобы потом направить в сейф. При этом ночью, в принципе, никакого контроля над избирательными участками нет», — объясняет ситуацию Денис Карасев.