Эксперт рассказал о родительских собраниях с паспортом в дни голосования в Ростове

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Помощник депутата рассказывает, что информация о проведении родительских собраний в школах и детских садах массово была получена от людей в сообщениях. Больше всего родители удивились просьбе — взять с собой паспорта.
«Можно лишь предполагать, что проведение таких собраний в дни голосования связано с выборами. А именно — с желанием неких сил привлечь к голосованию родителей», — отмечает Денис Карасев.
По словам словам собеседника, проведение родительских собраний в дни голосования, и тем более на участках, где голосование проходит, вызывает вопросы.
«В эти дни бюллетени будут не в ящиках для голосования. Их будут на ночь запаковывать в сейф пакеты, чтобы потом направить в сейф. При этом ночью, в принципе, никакого контроля над избирательными участками нет», — объясняет ситуацию Денис Карасев.
Собеседник делится мнением, что все это выглядит крайне подозрительно. Однако пока, по его словам, никаких нарушений на участках не зафиксировано.
«Единственное, мы направили жалобу в центральную избирательную комиссию по поводу размещения рекламы в соцсети одной из партий. В день голосования это запрещено», — отмечает Карасев.
Ранее RostovGazeta сообщала, как Избирком прокомментировал скандал с главой ТИК Ворошиловского района Ростова.