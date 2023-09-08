Фигурантам дела об аксайских рынках продлили срок ареста до 15 декабря

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Напомним, что весной 2021 года на аксайские рынки ворвались силовики. Вскоре после обысков и оцепления рынков было принято решение об их закрытии и впоследствии сносе. Владельцы рынка и глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко стали фигурантами уголовного дела, их обвинили в незаконной передаче муниципальной земли в аренду. Однако совсем недавно к обвинениям в отношении бизнесмена Бабаева, одного из участников дела, добавили обвинение в организации незаконного канала миграции.
Уже в четверг, 7 сентября, во время судебного слушания по ходатайству гособвинителя было принято решение продлить сроки содержания под стражей и домашним арестом 15 фигурантам дела, в том числе семейству Бабаевых, Борзенко и их подчиненных. Все они будут находиться под стражей до 15 декабря, а подозреваемые Васильева Т., Роенко Г. и Хакало Л. будут находиться все это время под домашним арестом.
Следующее слушание по делу пройдет 13 сентября.