Фигурантам дела об аксайских рынках продлили срок ареста до 15 декабря

Уже в четверг, 7 сентября, во время судебного слушания по ходатайству гособвинителя было принято решение продлить сроки содержания под стражей и домашним арестом 15 фигурантам дела, в том числе семейству Бабаевых, Борзенко и их подчиненных. Все они будут находиться под стражей до 15 декабря, а подозреваемые Васильева Т., Роенко Г. и Хакало Л. будут находиться все это время под домашним арестом.