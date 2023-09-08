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Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Финансовый аналитик Беляев спрогнозировал цены на бензин до конца года

8 сентября 2023, 17:19
Аналитик в области финансов Михаил Беляев сделал прогноз по ценам на бензин до конца текущего года. В стране уже с начала года стоимость бензина поднялась на более чем 7%, особенно активное повышение было заметно летом.

Беляев объяснил, от чего зависят цены на бензин и что можно ожидать в осенний период. По его мнению, крупные компании определяют повышение стоимости бензина, поэтому зависимость от спроса и предложения незначительная, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он также отметил, что альтернативных решений для бензина на рынке нет, поэтому спрос на него всегда высокий. Беляев упомянул несколько причин, которые часто вызывают рост цен на топливо: санкции, логистика и увеличенное потребление в период отпусков.

Согласно его прогнозу, цены на топливо продолжат расти осенью, однако это может замедлиться в зимний период.

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