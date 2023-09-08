Финансовый аналитик Беляев спрогнозировал цены на бензин до конца года

Аналитик в области финансов Михаил Беляев сделал прогноз по ценам на бензин до конца текущего года. В стране уже с начала года стоимость бензина поднялась на более чем 7%, особенно активное повышение было заметно летом.