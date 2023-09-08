ФОМС: Рост субвенции расширяет возможности бесплатного оказания медпомощи по ОМС

Программа ОМС направлена на бесплатное оказание медицинской помощи по полису ОМС во всех регионах страны, как это предусмотрено программой государственных гарантий. Увеличение финансирования каждый год позволяет увеличить доступность и объемы бесплатной качественной медицинской помощи для всех застрахованных независимо от места проживания. Программа ОМС нацелена не только на лечение болезней, но и на сохранение здоровья и качества жизни застрахованных. Она включает профилактическую медицину, которая помогает предотвратить заболевания и выявить риски заболеваний на ранних стадиях, что позволяет людям сохранять здоровье и вести полноценную жизнь, отметил председатель ФОМС Илья Баланин.