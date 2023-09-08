ФОМС: Рост субвенции расширяет возможности бесплатного оказания медпомощи по ОМС

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
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В 2023 году размер этой субвенции составляет 2,7 трлн рублей, что на 11,6% больше, чем в предыдущем году. За последние пять лет субвенция увеличилась на 33%.
Программа ОМС направлена на бесплатное оказание медицинской помощи по полису ОМС во всех регионах страны, как это предусмотрено программой государственных гарантий. Увеличение финансирования каждый год позволяет увеличить доступность и объемы бесплатной качественной медицинской помощи для всех застрахованных независимо от места проживания. Программа ОМС нацелена не только на лечение болезней, но и на сохранение здоровья и качества жизни застрахованных. Она включает профилактическую медицину, которая помогает предотвратить заболевания и выявить риски заболеваний на ранних стадиях, что позволяет людям сохранять здоровье и вести полноценную жизнь, отметил председатель ФОМС Илья Баланин.
В текущем году базовая программа ОМС впервые включает дополнительные нормативы для диспансерного наблюдения. Это позволяет региональным властям и территориальным фондам ОМС планировать свою деятельность с участием страховых медицинских организаций. Например, за семь месяцев этого года отмечается значительный рост объемов профилактических медицинских осмотров (на 23,6%), диспансеризации (на 72,6%) и углубленной диспансеризации (на 30,3%).
Перечень медицинской помощи, доступной по полису ОМС, постоянно расширяется новыми методами диагностики и лечения. В программе государственных гарантий также содержатся значимые изменения, такие как увеличение объемов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на 20%, расширение неонатального скрининга и возможность прохождения медицинской реабилитации для пациентов с хроническими заболеваниями. Особое внимание уделено пациентам с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Также был увеличен объем медицинской помощи пациентам с гепатитом С, включая дорогостоящие лекарственные препараты.
В два раза увеличено финансирование эксклюзивных операций по ОМС стоимостью от 1,6 до 8,3 млн рублей. В общей сложности на текущий год по базовой программе ОМС выделено 2,9 млрд рублей.