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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Фоторепортаж: как выглядит место падения БПЛА в центре Ростова спустя сутки

Фоторепортаж: как выглядит место падения БПЛА в центре Ростова спустя сутки

8 сентября 2023, 13:43
Фото: rostovgazeta.ru
Фоторепортаж: как выглядит место падения БПЛА в центре Ростова спустя сутки

Появились кадры с места падения беспилотника в центре Ростова спустя сутки

Центр Ростова очистили от осколков и мусора после падения БПЛА, фоторепортаж с места событий спустя сутки сделал корреспондент RostovGaeta.

В ночь на 7 сентября в небе над Ростовом были сбиты два беспилотника. Один упал за чертой города, другой же в самом центре — на Пушкинской. С утра вчерашнего дня спасатели и коммунальные службы убирали в центре города разлетевшиеся осколки, мусор и обломки разрушенных зданий.

. С утра вчерашнего дня спасатели и коммунальные службы убирали в центре города. С утра вчерашнего дня спасатели и коммунальные службы убирали в центре города
. С утра вчерашнего дня спасатели и коммунальные службы убирали в центре города. С утра вчерашнего дня спасатели и коммунальные службы убирали в центре города
. С утра вчерашнего дня спасатели и коммунальные службы убирали в центре города
Фото: rostovgazeta.ru
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Спустя сутки разрушенный квартал стал гораздо чище. Значительные следы разрушений до сих пор видны сразу на нескольких зданиях. На месте выбитых стекол в домах появилась пленка. У нескольких зданий поставили строительные леса.

Значительные следы разрушений до сих пор видны сразу на нескольких зданиях.Значительные следы разрушений до сих пор видны сразу на нескольких зданиях.
Значительные следы разрушений до сих пор видны сразу на нескольких зданиях.Значительные следы разрушений до сих пор видны сразу на нескольких зданиях.
Значительные следы разрушений до сих пор видны сразу на нескольких зданиях.Значительные следы разрушений до сих пор видны сразу на нескольких зданиях.
Значительные следы разрушений до сих пор видны сразу на нескольких зданиях.
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее губернатор Голубев рассказал о выплате компенсаций после падения БПЛА в Ростове.

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