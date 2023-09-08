Фоторепортаж: как выглядит место падения БПЛА в центре Ростова спустя сутки

В ночь на 7 сентября в небе над Ростовом были сбиты два беспилотника. Один упал за чертой города, другой же в самом центре — на Пушкинской. С утра вчерашнего дня спасатели и коммунальные службы убирали в центре города разлетевшиеся осколки, мусор и обломки разрушенных зданий.