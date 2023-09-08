Фоторепортаж: как выглядит место падения БПЛА в центре Ростова спустя сутки

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В ночь на 7 сентября в небе над Ростовом были сбиты два беспилотника. Один упал за чертой города, другой же в самом центре — на Пушкинской. С утра вчерашнего дня спасатели и коммунальные службы убирали в центре города разлетевшиеся осколки, мусор и обломки разрушенных зданий.
Спустя сутки разрушенный квартал стал гораздо чище. Значительные следы разрушений до сих пор видны сразу на нескольких зданиях. На месте выбитых стекол в домах появилась пленка. У нескольких зданий поставили строительные леса.