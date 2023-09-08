rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Бизнесмена Георгия Светлицкого осудили за хищение 204 млн руб у Ростовводоканала

Георгия Светлицкого осудили за хищение 204 млн руб у Ростовводоканала

8 сентября 2023, 14:23
Фото: 1MI
Бизнесмена Георгия Светлицкого осудили за хищение 204 млн руб у Ростовводоканала
Суд вынес приговор Георгию Светлицкому за хищение 204 миллионов рублей у ростовского водоканала, сообщили в ФСБ региона.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону сегодня вынес приговор бывшему председателю совета директоров АО «Ростовводоканал» Георгию Светлицкому. Его признали виновным в мошенничестве и легализации денежных средств. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Следствие смогло доказать, что Светлицкий, будучи руководителем совета директоров, организовал хищение денежных средств в размере 204 миллионов рублей. Сделал он это путем покупки у аффилированной с ним компании неликвидного имущества — канализационной трубы на улице Портовой в Ростове.

Ростовчане связали богатства Светлицкого с частыми коммунальными авариям
Узнать подробнее

После этого правоохранительные органы задокументировали факты легализации более 100 миллионов рублей, приобретенных в результате махинации.

Уточняется, что суд постановил зачесть Светлицкому время содержания под стражей с августа 2021 года в срок отбытия наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Ранее Георгия Светлицкого признали банкротом из-за долга в шесть миллиардов рублей.

Читайте также:
Экс-владельца Ростовводоканала Светлицкого признали банкротом из-за долга в 6 млрдЭкс-совладельца Ростовводоканала Светлицкого уличили в махинациях на 100 млн рубЭкс-владелец «Ростовводоканала» Светлицкий подал на банкротство из-за долга в 6 млрд
#Общество#Происшествия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Суд#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовводоканал#Ростов#Светлицкий
Подпишитесь
Голубев заявил о задержании мужчины, покушавшегося на жизнь ветерана СВО в Батайске
Сегодня, 11:42
Почти 100 человек пропали без вести в Ростовской области в августе
Сегодня, 11:49
«Экономия в Ростове»: на Северном почти целый день текла холодная вода по улице
Сегодня, 12:07
Квартиры в новостройках в Ростове подорожали на 5% в августе
Сегодня, 12:39
В Ростовской области цены на капусту взлетели почти в два раза с начала 2023 года
Сегодня, 11:29
Из ростовских вертолетов Ми-28 создадут отряды для ликвидации украинских БПЛА
Сегодня, 09:32