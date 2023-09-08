Георгия Светлицкого осудили за хищение 204 млн руб у Ростовводоканала

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Кировский районный суд Ростова-на-Дону сегодня вынес приговор бывшему председателю совета директоров АО «Ростовводоканал» Георгию Светлицкому. Его признали виновным в мошенничестве и легализации денежных средств. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.
Следствие смогло доказать, что Светлицкий, будучи руководителем совета директоров, организовал хищение денежных средств в размере 204 миллионов рублей. Сделал он это путем покупки у аффилированной с ним компании неликвидного имущества — канализационной трубы на улице Портовой в Ростове.
После этого правоохранительные органы задокументировали факты легализации более 100 миллионов рублей, приобретенных в результате махинации.
Уточняется, что суд постановил зачесть Светлицкому время содержания под стражей с августа 2021 года в срок отбытия наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.
Ранее Георгия Светлицкого признали банкротом из-за долга в шесть миллиардов рублей.