Голубев заявил о задержании мужчины, покушавшегося на жизнь ветерана СВО в Батайске

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Сегодня, 8 сентября, правоохранительные органы задержали главного подозреваемого в нападении на участника СВО в Батайске. Громкое дело переквалифицировано в уголовное. Фигурантов подозревают в покушении на убийство ветерана.
Ранее о задержании подозреваемого сообщили в Следкоме. Известно, что его уже допросили, также ему предъявлено обвинение.
В соцсетях жители Ростовской области обрадовались задержанию преступника и переквалификации дела с административного на уголовное. «Надеюсь, их накажут, не выйдет увернуться от закона», «Отправьте его самого на фронт, пусть узнает, каково там», «Хорошо, что дело стало уголовным, надеюсь, накажут по справедливости».
Сам инцидент произошел 3 сентября в парке имени Ленина в Батайске. В ходе конфликта группа мужчин напала на ветерана СВО и его девушку. Бойца избили, также в него было выпущено несколько пуль из травматического пистолета.