Губернатор Ростовской области предложил критикам взять лопату в руки и вместе копать

По его словам, Василий Голубев любит, когда критикующие готовы взять «вместе с ним лопату в руки и копать», а не просто показывать, каким образом ему нужно выполнять свою работу. Губернатор уверен, что слаженная работа правительства и дончан способна привести к заметным результатам.