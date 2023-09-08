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Губернатор Ростовской области предложил критикам взять лопату в руки и вместе копать

Губернатор Ростовской области предложил критикам взять лопату в руки и вместе копать

8 сентября 2023, 06:52
Фото: 1MI
Губернатор Ростовской области предложил критикам взять лопату в руки и вместе копать
Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил своим критикам присоединиться к улучшению качества жизни, «взять лопату в руки и копать вместе», об этом глава региона рассказал во время «Прямой линии».

Напомним, 7 сентября в Ростовской области прошла «Прямая линия» губернатора региона Василия Голубева, во время которой дончане получили возможность услышать ответы на злободневные вопросы, связанные с застройкой территорий, транспортной инфраструктурой и другими важными проблемами.

В рамках блиц-опроса у губернатора спросили, как относится к критике в свой адрес.

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«Я отношусь спокойно с точки зрения восприятия. Критика — это то, что заставляет задуматься. Можно закрыть глаза и уши, но тема ведь вернётся, просто уже в другом виде», — рассказал Василий Голубев, добавив, что старается оперативно реагировать на замечания земляков.

По его словам, Василий Голубев любит, когда критикующие готовы взять «вместе с ним лопату в руки и копать», а не просто показывать, каким образом ему нужно выполнять свою работу. Губернатор уверен, что слаженная работа правительства и дончан способна привести к заметным результатам.

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