Губернатор Ростовской области предложил критикам взять лопату в руки и вместе копать

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Напомним, 7 сентября в Ростовской области прошла «Прямая линия» губернатора региона Василия Голубева, во время которой дончане получили возможность услышать ответы на злободневные вопросы, связанные с застройкой территорий, транспортной инфраструктурой и другими важными проблемами.
В рамках блиц-опроса у губернатора спросили, как относится к критике в свой адрес.
«Я отношусь спокойно с точки зрения восприятия. Критика — это то, что заставляет задуматься. Можно закрыть глаза и уши, но тема ведь вернётся, просто уже в другом виде», — рассказал Василий Голубев, добавив, что старается оперативно реагировать на замечания земляков.
По его словам, Василий Голубев любит, когда критикующие готовы взять «вместе с ним лопату в руки и копать», а не просто показывать, каким образом ему нужно выполнять свою работу. Губернатор уверен, что слаженная работа правительства и дончан способна привести к заметным результатам.