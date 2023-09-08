Из ростовских вертолетов Ми-28 создадут отряды для ликвидации украинских БПЛА

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Портал «Город N» объявил, что в части регионов России уже создали подразделения из вертолетов Ми-28НМ, выпуском которых занимается донское предприятие «Роствертол».
Перед этими вертолетными группами поставят задачу отслеживать и ликвидировать БПЛА и дроны, которые появляются в воздушном пространстве регионов России.
Издание «Известия», на которое ссылались авторы, объявило, что, по их данным, первые группы уже заступили на боевое дежурство для обеспечения безопасности населения.
Напомним, днем ранее в центре Ростова упал беспилотник. Обломки повредили здания и десяток автомобилей, а также помещения частной стоматологии. Теперь ростовчан ожидают выплаты компенсаций.