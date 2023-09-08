rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Из ростовских вертолетов Ми-28 создадут отряды для ликвидации украинских БПЛА

Из ростовских вертолетов Ми-28 создадут отряды для ликвидации украинских БПЛА

8 сентября 2023, 09:32
Фото: 1MI
Из ростовских вертолетов Ми-28 создадут отряды для ликвидации украинских БПЛА
Из ростовских вертолетом Ми-28 планируют создать отряды, которые будут патрулировать воздушное пространство, отслеживать и уничтожать украинские дроны, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Город N» объявил, что в части регионов России уже создали подразделения из вертолетов Ми-28НМ, выпуском которых занимается донское предприятие «Роствертол».

Перед этими вертолетными группами поставят задачу отслеживать и ликвидировать БПЛА и дроны, которые появляются в воздушном пространстве регионов России.

Telegram-каналы заявили о падении вертолета в Азовском море
Узнать подробнее

Издание «Известия», на которое ссылались авторы, объявило, что, по их данным, первые группы уже заступили на боевое дежурство для обеспечения безопасности населения.

Напомним, днем ранее в центре Ростова упал беспилотник. Обломки повредили здания и десяток автомобилей, а также помещения частной стоматологии. Теперь ростовчан ожидают выплаты компенсаций.

Читайте также:
Стало известно, что могло быть целью украинских беспилотников в Ростове 7 сентябряСпасатель Белков рассказал, как ростовчанам спастись от беспилотника в квартиреГубернатор Голубев не будет отменять прямую линию после упавшего беспилотника
#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Боевые вертолеты#Донское предприятие#Ми-28#Дроны
Подпишитесь
Ростову угрожают БПЛА и гранаты, а дончане удивляются взрывному росту цен на курицу
Вчера, 14:47
Спасатель Белков рассказал, как ростовчанам спастись от беспилотника в квартире
Вчера, 14:44
Губернатор Голубев объявил, когда отремонтируют здание Главного вокзала в Ростове
Вчера, 14:38
«Сидя и стоя в проходе»: как ростовчане добирались на автобусе в Санкт-Петербург
Вчера, 14:34
Губернатор Голубев рассказал, когда в Ростове перестанут строить районы без школ
Вчера, 14:25
Стало известно, что могло быть целью украинских беспилотников в Ростове 7 сентября
Вчера, 15:12