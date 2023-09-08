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КПРФ обвинила председателя ТИК Ворошиловского района Ростова в недопустимой агитации

Коммунисты пожаловались в прокуратуру на странную агитацию в Ростове перед выборами

8 сентября 2023, 08:11
Фото: 1MI
КПРФ обвинила председателя ТИК Ворошиловского района Ростова в недопустимой агитации
В редакцию RostovGazeta обратилась помощник депутата, юрист Ирина Якымив. Она рассказала, что донские коммунисты, дескать, получили флешку с записью о том, как человек, похожий на председателя ТИК Ворошиловского района Виктора Колупаева, проводил агитационную встречу с кандидатом в депутаты.

По словам собеседницы, из записи понятно, как предположительно председатель ТИК Ворошиловского района Ростова Колупаев якобы обучал наблюдателей одного из кандидатов в депутаты тому, как выиграть выборы. Юрист подчеркнула, что всех присутствующих перед встречей предупредили — видеофиксация происходящего запрещена.

«Из записи понятно, что на этой встрече рассматривали конфликтные ситуации с партиями. Звучали фразы, что надо исполнять любые прихоти наблюдателей. Если их надо покормить — будут кормить, чтобы не мешали работать. А в случае недоразумений с наблюдателями от других партий, кандидат в депутаты предлагала вызывать специально созданные мобильные бригады, состоящие из мужчин крепкого телосложения», — отмечает Ирина Якымив.

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Юрист подчеркивает, что в конце записи и вовсе была озвучена информация о том, что определенный кандидат «уже победила». Этот вопрос, мол, решенный и дело лишь во времени.

Собеседница добавляет, что с вопросом о неправомерности происходящего представители партии подали жалобу в прокуратуру.

На момент публикации материала по телефону горячей линии по выборам подтвердить или опровергнуть проведение этой встречи не смогли. Специалист пообещала выяснить и попросила корреспондента RostovGazeta перезвонить через час. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как перед выборами активизировались политические telegram-каналы.

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