Коммунисты пожаловались в прокуратуру на странную агитацию в Ростове перед выборами

«Из записи понятно, что на этой встрече рассматривали конфликтные ситуации с партиями. Звучали фразы, что надо исполнять любые прихоти наблюдателей. Если их надо покормить — будут кормить, чтобы не мешали работать. А в случае недоразумений с наблюдателями от других партий, кандидат в депутаты предлагала вызывать специально созданные мобильные бригады, состоящие из мужчин крепкого телосложения», — отмечает Ирина Якымив.