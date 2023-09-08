Коммунисты пожаловались в прокуратуру на странную агитацию в Ростове перед выборами

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
По словам собеседницы, из записи понятно, как предположительно председатель ТИК Ворошиловского района Ростова Колупаев якобы обучал наблюдателей одного из кандидатов в депутаты тому, как выиграть выборы. Юрист подчеркнула, что всех присутствующих перед встречей предупредили — видеофиксация происходящего запрещена.
«Из записи понятно, что на этой встрече рассматривали конфликтные ситуации с партиями. Звучали фразы, что надо исполнять любые прихоти наблюдателей. Если их надо покормить — будут кормить, чтобы не мешали работать. А в случае недоразумений с наблюдателями от других партий, кандидат в депутаты предлагала вызывать специально созданные мобильные бригады, состоящие из мужчин крепкого телосложения», — отмечает Ирина Якымив.
Юрист подчеркивает, что в конце записи и вовсе была озвучена информация о том, что определенный кандидат «уже победила». Этот вопрос, мол, решенный и дело лишь во времени.
Собеседница добавляет, что с вопросом о неправомерности происходящего представители партии подали жалобу в прокуратуру.
На момент публикации материала по телефону горячей линии по выборам подтвердить или опровергнуть проведение этой встречи не смогли. Специалист пообещала выяснить и попросила корреспондента RostovGazeta перезвонить через час. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как перед выборами активизировались политические telegram-каналы.