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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Квартиры в новостройках в Ростове подорожали на 5% в августе

Квартиры в новостройках в Ростове подорожали на 5% в августе

8 сентября 2023, 12:39
Фото: 1MI
Квартиры в новостройках в Ростове подорожали на 5% в августе
В августе цены на квартиры в новостройках снова поднялись в Ростове, сообщают аналитики Domostroydon.

В августе в Ростове произошел очередной рост цен на квартиры в новостройках. Квадратный метр жилья там подорожал на 5%. Сейчас его стоимость составляет примерно 123 403 рубля.

Сильней всего инфляция ударила по новостройкам в Октябрьском районе Ростова. Там квадратный метр жилья подорожал сразу на 15%, сейчас его цена составляет 122,5 тысячи рублей.

Также значительно поднялись в цене новые квартиры на Западном. В Советском районе квадратный метр жилья со 113,7 тысячи рублей подорожал в августе до 123,9 тысячи рублей.

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Самые дорогие квартиры в новых домах по-прежнему находятся в центральных районах города. В Кировском районе квадратный метр жилья незначительно подорожал до 149,3 тысячи рублей, а в Ленинском — до 139 тысяч рублей.

Единственный район, где цены на жилье в новостройках снизились, это Первомайский. Квадратный метр жилья там подешевел всего лишь на 0,8%, сейчас его стоимость составляет 97,9 тысячи рублей.

Ранее губернатор Голубев рассказал, когда в Ростове перестанут строить районы без школ.

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