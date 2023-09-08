Квартиры в новостройках в Ростове подорожали на 5% в августе

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В августе в Ростове произошел очередной рост цен на квартиры в новостройках. Квадратный метр жилья там подорожал на 5%. Сейчас его стоимость составляет примерно 123 403 рубля.
Сильней всего инфляция ударила по новостройкам в Октябрьском районе Ростова. Там квадратный метр жилья подорожал сразу на 15%, сейчас его цена составляет 122,5 тысячи рублей.
Также значительно поднялись в цене новые квартиры на Западном. В Советском районе квадратный метр жилья со 113,7 тысячи рублей подорожал в августе до 123,9 тысячи рублей.
Самые дорогие квартиры в новых домах по-прежнему находятся в центральных районах города. В Кировском районе квадратный метр жилья незначительно подорожал до 149,3 тысячи рублей, а в Ленинском — до 139 тысяч рублей.
Единственный район, где цены на жилье в новостройках снизились, это Первомайский. Квадратный метр жилья там подешевел всего лишь на 0,8%, сейчас его стоимость составляет 97,9 тысячи рублей.
Ранее губернатор Голубев рассказал, когда в Ростове перестанут строить районы без школ.