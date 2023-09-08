Магас — молодой город для жизни с нуля

Есть и другая версия: город был построен не на месте старой столицы, а просто получил ее имя — по соглашению историков, этнографов и писателей. В переводе с ингушского Магас означает «город солнца». О динамике развития, ценах и о том, что интересного можно увидеть в столь молодой столице — в специальном проекте «Жизнь с нуля».