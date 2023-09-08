Метнувшая в чиновника ботинок жительница Углегорска снова недовольна жильем

Другие жильцы дома, в котором проживает Аникеева, не поддерживают ее мнение относительно аварийности дома. Они считают, что ее требования о расселении являются попыткой получить более благоустроенное и просторное жилье. При этом квартира, которую женщине предоставили, является не единственным ее жильем. В ОНФ выяснили, что семье женщины принадлежит три квартиры в Углегорском районе, и две из них сдаются в аренду.