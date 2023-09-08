Метнувшая в чиновника ботинок жительница Углегорска снова недовольна жильем

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Издание newizv.ru информирует, что в квартире, которую ей дали после скандала, Людмила Аникеева прожила немногим больше года. Она утверждает, что ее переселили из одного аварийного дома в другой, такой же, и обратилась за помощью в федеральные средства массовой информации.
В ситуации попытались разобраться активисты сахалинского Народного фронта. В своем телеграм-канале они рассказали, что дом, в котором Аникеевой дали квартиру, не является аварийным и таким никогда не признавался. В 2017 году фонд капитального ремонта и компания-подрядчик провели его капитальный ремонт. В 2019–2020 годах были отремонтированы фасад и подъезды, а сейчас в доме осуществляется ремонт сетей водоотведения и водоснабжения.
Другие жильцы дома, в котором проживает Аникеева, не поддерживают ее мнение относительно аварийности дома. Они считают, что ее требования о расселении являются попыткой получить более благоустроенное и просторное жилье. При этом квартира, которую женщине предоставили, является не единственным ее жильем. В ОНФ выяснили, что семье женщины принадлежит три квартиры в Углегорском районе, и две из них сдаются в аренду.
Юристы объясняют сложившуюся ситуацию правовым пробелом. По закону при расселении аварийного жилья не учитывается наличие в собственности других жилых помещений, что нередко порождает спекуляции.