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Метнувшая в чиновника ботинок жительница Углегорска снова недовольна жильем

Метнувшая в чиновника ботинок жительница Углегорска снова недовольна жильем

8 сентября 2023, 09:50
Фото: 1MI
Жительница Углегорска Сахалинской области Людмила Аникеева стала известна после новостей в федеральных СМИ об инциденте с главой районной администрации Дмитрием Цукановым: женщина бросила в него ботинок. После этого ей предоставили жилье, однако теперь она требует новое.

Издание newizv.ru информирует, что в квартире, которую ей дали после скандала, Людмила Аникеева прожила немногим больше года. Она утверждает, что ее переселили из одного аварийного дома в другой, такой же, и обратилась за помощью в федеральные средства массовой информации.

В ситуации попытались разобраться активисты сахалинского Народного фронта. В своем телеграм-канале они рассказали, что дом, в котором Аникеевой дали квартиру, не является аварийным и таким никогда не признавался. В 2017 году фонд капитального ремонта и компания-подрядчик провели его капитальный ремонт. В 2019–2020 годах были отремонтированы фасад и подъезды, а сейчас в доме осуществляется ремонт сетей водоотведения и водоснабжения.

Другие жильцы дома, в котором проживает Аникеева, не поддерживают ее мнение относительно аварийности дома. Они считают, что ее требования о расселении являются попыткой получить более благоустроенное и просторное жилье. При этом квартира, которую женщине предоставили, является не единственным ее жильем. В ОНФ выяснили, что семье женщины принадлежит три квартиры в Углегорском районе, и две из них сдаются в аренду.

Юристы объясняют сложившуюся ситуацию правовым пробелом. По закону при расселении аварийного жилья не учитывается наличие в собственности других жилых помещений, что нередко порождает спекуляции.

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