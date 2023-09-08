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На Дону задержали одного из участников конфликта с ветераном СВО в Батайске

На Дону задержали одного из участников конфликта с ветераном СВО в Батайске

8 сентября 2023, 09:32
Фото: 1MI
На Дону задержали одного из участников конфликта с ветераном СВО в Батайске
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в причастности к конфликту к участником СВО в Батайске, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Напомним, 3 сентября правоохранительные органы получили сообщение о конфликте в городском парке Батайска, где неизвестный мужчина в ходе конфликта выстрелили в своего оппонента из травматического пистолета. После расстрела участника СВО злоумышленник скрылся с места преступления, а полиция возбудила дело о хулиганстве. Из-за общественного резонанса дело изъяли и передали в СК России по Ростовской области.

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В пятницу, 8 сентября, объявили о том, что подозреваемого в стрельбе задержали и допросили, ему предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений.

«Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключение под стражу», — рассказали в СК РФ региона.

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