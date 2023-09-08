На Дону задержали одного из участников конфликта с ветераном СВО в Батайске

Напомним, 3 сентября правоохранительные органы получили сообщение о конфликте в городском парке Батайска, где неизвестный мужчина в ходе конфликта выстрелили в своего оппонента из травматического пистолета. После расстрела участника СВО злоумышленник скрылся с места преступления, а полиция возбудила дело о хулиганстве. Из-за общественного резонанса дело изъяли и передали в СК России по Ростовской области.