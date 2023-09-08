На Дону задержали одного из участников конфликта с ветераном СВО в Батайске

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Напомним, 3 сентября правоохранительные органы получили сообщение о конфликте в городском парке Батайска, где неизвестный мужчина в ходе конфликта выстрелили в своего оппонента из травматического пистолета. После расстрела участника СВО злоумышленник скрылся с места преступления, а полиция возбудила дело о хулиганстве. Из-за общественного резонанса дело изъяли и передали в СК России по Ростовской области.
В пятницу, 8 сентября, объявили о том, что подозреваемого в стрельбе задержали и допросили, ему предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений.
«Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключение под стражу», — рассказали в СК РФ региона.