Напавший на ветерана СВО в Батайске заявил, что тот якобы сам его спровоцировал

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В Ростовской области задержали главного подозреваемого в нападении на участника СВО в Батайске. В СК заявили, что мужчину уже допросили, а также выдвинули ему обвинение в покушении на убийство.
1рнд со ссылкой на свои источники пишет, что обвиняемый явился к следователям уже с адвокатом. На допросе он заявил, что его якобы спровоцировал сам ветеран спецоперации. Что именно сделал боец, не уточняется.
Официальных подробностей допроса подозреваемого пока нет.
Напомним, сам инцидент произошел 3 сентября в парке имени Ленина в Батайске. В ходе конфликта группа мужчин напала на ветерана СВО и его девушку. Бойца избили, также в него было выпущено несколько пуль из травматического пистолета. Дело вызвало большой общественный резонанс как со стороны общественности, так и со стороны чиновников и депутатов.