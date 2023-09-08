Напавший на ветерана СВО в Батайске заявил, что тот якобы сам его спровоцировал

Напомним, сам инцидент произошел 3 сентября в парке имени Ленина в Батайске. В ходе конфликта группа мужчин напала на ветерана СВО и его девушку. Бойца избили, также в него было выпущено несколько пуль из травматического пистолета. Дело вызвало большой общественный резонанс как со стороны общественности, так и со стороны чиновников и депутатов.