rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Напавший на ветерана СВО в Батайске заявил, что тот якобы сам его спровоцировал

Напавший на ветерана СВО в Батайске заявил, что тот якобы сам его спровоцировал

8 сентября 2023, 13:40
Фото: pxhere.com
Напавший на ветерана СВО в Батайске заявил, что тот якобы сам его спровоцировал
Задержанный по подозрению в нападении на участника СВО в Батайске заявил, что тот якобы сам его спровоцировал, пишут СМИ.

В Ростовской области задержали главного подозреваемого в нападении на участника СВО в Батайске. В СК заявили, что мужчину уже допросили, а также выдвинули ему обвинение в покушении на убийство.

Голубев заявил о задержании мужчины, покушавшегося на жизнь ветерана СВО в Батайске
Узнать подробнее

1рнд со ссылкой на свои источники пишет, что обвиняемый явился к следователям уже с адвокатом. На допросе он заявил, что его якобы спровоцировал сам ветеран спецоперации. Что именно сделал боец, не уточняется.

Официальных подробностей допроса подозреваемого пока нет.

Напомним, сам инцидент произошел 3 сентября в парке имени Ленина в Батайске. В ходе конфликта группа мужчин напала на ветерана СВО и его девушку. Бойца избили, также в него было выпущено несколько пуль из травматического пистолета. Дело вызвало большой общественный резонанс как со стороны общественности, так и со стороны чиновников и депутатов.

Читайте также:
В Ростовской области расследуют ДТП с шестью погибшими и нападение на участника СВОВ Ростовской области установили личность одного из напавших на участника СВОПодозреваемый в смертельном избиении контрактника задержан в Ростовской области
#Общество#Происшествия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Нападение#Батайск#Полиция#Происшествие#Уголовное дело#Стрельба в Ростовской области
Подпишитесь
Голубев заявил о задержании мужчины, покушавшегося на жизнь ветерана СВО в Батайске
Сегодня, 11:42
Почти 100 человек пропали без вести в Ростовской области в августе
Сегодня, 11:49
«Экономия в Ростове»: на Северном почти целый день текла холодная вода по улице
Сегодня, 12:07
Квартиры в новостройках в Ростове подорожали на 5% в августе
Сегодня, 12:39
В Ростовской области цены на капусту взлетели почти в два раза с начала 2023 года
Сегодня, 11:29
Из ростовских вертолетов Ми-28 создадут отряды для ликвидации украинских БПЛА
Сегодня, 09:32