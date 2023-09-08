Новую комету Нишимура смогут увидеть жители Ростовской области 18 сентября

Нишимура пролетит рядом с Землей на расстоянии 125 миллионов километров 18 сентября. РБК со ссылкой на слова астрономов пишет, что кометы достаточно редко достигают пика видимости сразу после своего открытия. Большинство из них обнаруживаются за месяцы, даже годы до того, как они пройдут ближе всего к Солнцу, а тем более к Земле.