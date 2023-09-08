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В Ростовской области 18 сентября будет видна комета Нишимура

Новую комету Нишимура смогут увидеть жители Ростовской области 18 сентября

8 сентября 2023, 15:50
Фото: 1MI
В Ростовской области 18 сентября будет видна комета Нишимура
В Ростовской области 18 сентября будет видна комета Нишимура, предупредили астрономы.

Жители Ростовской области получат уникальную возможность увидеть комету Нишимура. Она пролетает над Землей раз в 437 лет. Комета была открыта совсем недавно, в августе этого года.

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Нишимура пролетит рядом с Землей на расстоянии 125 миллионов километров 18 сентября. РБК со ссылкой на слова астрономов пишет, что кометы достаточно редко достигают пика видимости сразу после своего открытия. Большинство из них обнаруживаются за месяцы, даже годы до того, как они пройдут ближе всего к Солнцу, а тем более к Земле.

Ранее о мощных магнитных бурях в сентябре предупредили жителей Ростовской области.

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