Почти 100 человек пропали без вести в Ростовской области в августе

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали, что в августе в Ростовской области пропали 98 человек. Из них удалось найти живыми 67 граждан. Еще двоих нашли погибшими.
Также поисковики рассказали, что семи людям помогли выйти на родственников.
«Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», — заключили волонтеры.
Напомним, всего с начала года в Ростовской области не могут найти 59 человек.