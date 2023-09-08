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Почти 100 человек пропали в Ростовской области в августе

Почти 100 человек пропали без вести в Ростовской области в августе

8 сентября 2023, 11:49
Фото: 04.mchs.gov.ru
Почти 100 человек пропали в Ростовской области в августе
В Ростовской области в августе пропали 98 человек, найдены из них 67, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали, что в августе в Ростовской области пропали 98 человек. Из них удалось найти живыми 67 граждан. Еще двоих нашли погибшими.

Также поисковики рассказали, что семи людям помогли выйти на родственников.

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«Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», — заключили волонтеры.

Напомним, всего с начала года в Ростовской области не могут найти 59 человек.

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