rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Пьяный дончанин тайно пробрался в дом знакомого и заколол его в ходе ссоры

Пьяный дончанин тайно пробрался в дом знакомого и заколол его в ходе ссоры

8 сентября 2023, 08:49
Фото: 1MI
Пьяный дончанин тайно пробрался в дом знакомого и заколол его в ходе ссоры
Перед судом предстанет дончанин, который пробрался в дом знакомого пьяным и зарезал его, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Следователи объявили, что перед судом предстанет житель Верхнедонского района, которого подозревают в убийстве знакомого.

В Анапе молодая мать зарезала новорождённого сына и пыталась покончить с собой
Узнать подробнее

Согласно версии следователей, в январе 2023 года обвиняемый находился под действием алкоголя, когда незаконно проник в дом своего приятеля в хуторе Мещеряковском. Между мужчинами вспыхнул конфликт, который закончился гибелью хозяина дома от множества колото-резаных ран.

«После совершения преступления молодой человек был задержан», — сказано в сообщении. Самого подозреваемого заключили под стражу, а его дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в Ростове объявили о планах отправить на лечение дончанку, которая зарезала свою мать.

Читайте также:
Женщина, судимая за неуплату денег своим детям, убила сожителя в Ростовской областиНа Дону водители трамваев жалуются на зарплаты, а халатность чуть не убила ребенкаВ Ростове собираются отправить на принудительное лечение женщину, убившую мать
#Общество#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Убийство#Алкоголь#Последние новости Ростова на сегодня#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#18+#Верхнедонской район
Подпишитесь
Ростову угрожают БПЛА и гранаты, а дончане удивляются взрывному росту цен на курицу
Вчера, 14:47
Спасатель Белков рассказал, как ростовчанам спастись от беспилотника в квартире
Вчера, 14:44
Губернатор Голубев объявил, когда отремонтируют здание Главного вокзала в Ростове
Вчера, 14:38
«Сидя и стоя в проходе»: как ростовчане добирались на автобусе в Санкт-Петербург
Вчера, 14:34
Губернатор Голубев рассказал, когда в Ростове перестанут строить районы без школ
Вчера, 14:25
Стало известно, что могло быть целью украинских беспилотников в Ростове 7 сентября
Вчера, 15:12