Пьяный дончанин тайно пробрался в дом знакомого и заколол его в ходе ссоры

Согласно версии следователей, в январе 2023 года обвиняемый находился под действием алкоголя, когда незаконно проник в дом своего приятеля в хуторе Мещеряковском. Между мужчинами вспыхнул конфликт, который закончился гибелью хозяина дома от множества колото-резаных ран.