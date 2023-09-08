Пьяный дончанин тайно пробрался в дом знакомого и заколол его в ходе ссоры

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Следователи объявили, что перед судом предстанет житель Верхнедонского района, которого подозревают в убийстве знакомого.
Согласно версии следователей, в январе 2023 года обвиняемый находился под действием алкоголя, когда незаконно проник в дом своего приятеля в хуторе Мещеряковском. Между мужчинами вспыхнул конфликт, который закончился гибелью хозяина дома от множества колото-резаных ран.
«После совершения преступления молодой человек был задержан», — сказано в сообщении. Самого подозреваемого заключили под стражу, а его дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее в Ростове объявили о планах отправить на лечение дончанку, которая зарезала свою мать.