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Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Росстат: апельсины в России рекордно подорожали

8 сентября 2023, 17:28
Согласно отчету Росстата, цены на апельсины в России резко выросли. По данным ведомства, в августе 2023 года потребительские цены на этот фрукт поднялись на 21%.

Это уже второй месяц подряд, когда стоимость апельсинов повышается. В июле они подорожали на 22,6%, что превысило рост цен на другие товары, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В целом, потребительская инфляция в стране составила 0,28% по сравнению с июлем, где показатель был 0,63%. Годовой рост составил 5,15%.

По результатам августа, цены на апельсины увеличились на 71% по сравнению с прошлым годом. Эти показатели являются рекордными с 2015 года, когда цены выросли на 56,3%. Высокий рост также был зафиксирован в августе 2020 года — тогда цены на цитрусовые поднялись на 47,1%.

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