Росстат: апельсины в России рекордно подорожали

По результатам августа, цены на апельсины увеличились на 71% по сравнению с прошлым годом. Эти показатели являются рекордными с 2015 года, когда цены выросли на 56,3%. Высокий рост также был зафиксирован в августе 2020 года — тогда цены на цитрусовые поднялись на 47,1%.