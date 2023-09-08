Росстат: апельсины в России рекордно подорожали

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Это уже второй месяц подряд, когда стоимость апельсинов повышается. В июле они подорожали на 22,6%, что превысило рост цен на другие товары, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В целом, потребительская инфляция в стране составила 0,28% по сравнению с июлем, где показатель был 0,63%. Годовой рост составил 5,15%.
По результатам августа, цены на апельсины увеличились на 71% по сравнению с прошлым годом. Эти показатели являются рекордными с 2015 года, когда цены выросли на 56,3%. Высокий рост также был зафиксирован в августе 2020 года — тогда цены на цитрусовые поднялись на 47,1%.