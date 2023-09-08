rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Ростовские врачи спасли недоношенного младенца с пневмонией, желтухой и катарактой

Ростовские врачи спасли недоношенного младенца с пневмонией, желтухой и катарактой

8 сентября 2023, 15:22
Фото: 1MI
Ростовские врачи спасли недоношенного младенца с пневмонией, желтухой и катарактой
Врачи ОБКД в Ростове помогли младенцу с целым комплексом тяжелых заболеваний, рассказали в Минздраве региона.

В ОДКБ Ростова поступил двухмесячный малыш с диагнозом двусторонняя пневмония. Новорожденный был недоношенным и имел целый комплекс заболеваний: желтуху, врожденную катаракту и камни в желчном пузыре.

Врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола»
Узнать подробнее

Ребенка решили отправить на лечение к хирургам в Москву. После улучшения состояния малыш вернулся в Ростов. Через месяц его снова госпитализировали, так как назначенное в столице лечение было частичным и не завершилось до конца.

Ростовские медики помогли окончательно стабилизировать состояние малыша. Сейчас он наблюдается у гастроэнтеролога.

Ранее ростовские врачи спасли мужчину, которого укусил ядовитый паук-каракурт.

Читайте также:
Врачи в Ростове помогли школьнику, у которого в восемь лет не росли зубыРостовчанин попал в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта«Опасный укус»: как не заразиться лихорадкой Западного Нила от комара в Ростове
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Ростовские врачи
Подпишитесь
В Ростовской области сбрасывают кирпичи в унитаз и думают об отряде для борьбы с БПЛА
Сегодня, 14:00
Георгия Светлицкого осудили за хищение 204 млн руб у Ростовводоканала
Сегодня, 14:23
Суд арестовал расстрелявшего из травмата ветерана СВО в Батайске
Сегодня, 16:57
Новую комету Нишимура смогут увидеть жители Ростовской области 18 сентября
Сегодня, 15:50
Эксперт рассказал о родительских собраниях с паспортом в дни голосования в Ростове
Сегодня, 16:35
«Сокрушительный удар»: житель Таганрога умер от побоев на улице посреди бела дня
Сегодня, 16:41