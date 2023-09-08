Ростовские врачи спасли недоношенного младенца с пневмонией, желтухой и катарактой

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
В ОДКБ Ростова поступил двухмесячный малыш с диагнозом двусторонняя пневмония. Новорожденный был недоношенным и имел целый комплекс заболеваний: желтуху, врожденную катаракту и камни в желчном пузыре.
Ребенка решили отправить на лечение к хирургам в Москву. После улучшения состояния малыш вернулся в Ростов. Через месяц его снова госпитализировали, так как назначенное в столице лечение было частичным и не завершилось до конца.
Ростовские медики помогли окончательно стабилизировать состояние малыша. Сейчас он наблюдается у гастроэнтеролога.
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