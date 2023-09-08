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В Азове, Ростове и Волгодонске 9 сентября состоятся продовольственные ярмарки

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Ростовской области 9 сентября

8 сентября 2023, 16:21
Фото: 1MI
В Азове, Ростове и Волгодонске 9 сентября состоятся продовольственные ярмарки

Продовольственные ярмарки пройдут в Ростове, Азове и Волгодонске 9 сентября

В Азове, Ростове и Волгодонске 9 сентября состоятся продовольственные ярмарки, сообщили в департаменте потребительского рынка Ростовской области.

В трех городах Ростовской области 9 сентября организуют сельскохозяйственные ярмарки. На них будут продавать овощи, фрукты и ягоды, выращенные местными аграриями. Также на ярмарках все желающие смогут купить саженцы, мясную и молочную продукцию.

В Ростове ярмарка состоится на улице Туполева, 14, недалеко от завода «Алмаз». В Азове же местные жители смогут купить сельскохозяйственную продукцию на улице Привокзальной, 10б, а Волгодонске — на площади Победы.

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Торговые места на ярмарках предоставляются бесплатно.

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