Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Ростовской области 9 сентября

В трех городах Ростовской области 9 сентября организуют сельскохозяйственные ярмарки. На них будут продавать овощи, фрукты и ягоды, выращенные местными аграриями. Также на ярмарках все желающие смогут купить саженцы, мясную и молочную продукцию.