Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Ростовской области 9 сентября

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
В трех городах Ростовской области 9 сентября организуют сельскохозяйственные ярмарки. На них будут продавать овощи, фрукты и ягоды, выращенные местными аграриями. Также на ярмарках все желающие смогут купить саженцы, мясную и молочную продукцию.
В Ростове ярмарка состоится на улице Туполева, 14, недалеко от завода «Алмаз». В Азове же местные жители смогут купить сельскохозяйственную продукцию на улице Привокзальной, 10б, а Волгодонске — на площади Победы.
Торговые места на ярмарках предоставляются бесплатно.
Ранее аграрии Ростовской области рассказали о влиянии погоды на урожай летом 2023 года.