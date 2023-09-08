Сергей Цикалюк — лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация»

На протяжении всей своей деятельности в сфере страхования в течение более 30-ти лет Сергей Алексеевич выступает за более активное и широкое проникновение страхования во все сферы жизни граждан и деятельности предприятий, повышение качества страховой защиты и доступности страховых услуг.