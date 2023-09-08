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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Школьный омбудсмен в Ростове не поддержал идею учить только говорящих на русском

Школьный омбудсмен в Ростове не поддержал идею учить только говорящих на русском

8 сентября 2023, 12:58
Фото: Ben Paarmann/cc by 2.0/flickr.com
Школьный омбудсмен в Ростове не поддержал идею учить только говорящих на русском
В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на образование. Поэтому незнание русского языка не должно лишать человека такого права, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с инициативой брать в школу детей только со знанием русского языка.

По ее мнению, детям иностранцев часто сложно овладеть образовательной программой на русском языке. Это приводит к плохой интеграции детей мигрантов, которые создают обособленные группы по национальному принципу.

Однако эксперты подчеркивают, что Конституция РФ провозглашает право на образование для каждого. То есть оно распространяется на граждан не только России, но и других государств. И даже на лиц без гражданства, находящихся на территории нашей страны.

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«Основное общее образование в России обязательно. Соответственно, хотя бы его получать нужно. Конечно, знание языка необходимо. Вероятно, нужны дополнительные курсы. Но обособления быть не должно», — отмечает Владимир Гайворонский.

По словам собеседника, изучение нашей культуры, истории, а также воспитание и приобщение к ценностям должно осуществлять в коллективе с русскоязычными ребятами.

Ранее RostovGazeta сообщала, что уровень образования в ростовских школах оказался ниже среднего.

Ниже среднего оказался уровень образования в ростовских школах
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