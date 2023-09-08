«Сокрушительный удар»: житель Таганрога умер от побоев на улице посреди бела дня

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Конфликт на дороге, в результате которого погиб житель Таганрога Сергей Радченко, произошел днем в апреле 2023 года.
По словам Инны, ее брат с женой и двумя приятелями переходил дорогу, когда мимо них резко пронеслась машина. Мужчина выказал негодование в адрес водителя. Видимо, водитель услышал и остановился. Из машины вышел парень и, по словам Шевцовой, ударил ее брата. Сергей упал.
«Оказалось, в машине был спортсмен из Таганрога, который 11 лет занимался кикбоксингом», — добавляет Инна Шевцова.
Согласно данным имеющихся в редакции RostovGazeta документов, увидев, как Сергей упал после удара, победитель спортивных соревнований сел в машину и уехал.
Прибывшие на место медики скорой оказали первую помощь. А утром супруга обнаружила, что Сергей не просыпается. Его на скорой доставили в БСМП, где он скончался.
У Сергея остались жена и ребенок.
Было возбуждено уголовное дело. По словам сестры погибшего, «спортсмен» сперва якобы даже признался в содеянном. Только сейчас, по словам собеседницы, видео с его признанием в деле не фигурирует. Вместо этого появилась другая информация о том, как на «спортсмена», дескать, было совершено нападение.
«Как на него могли напасть, если у него нет ни одной царапины?» — возмущается Инна.
Родные Сергея Радченко уверены в том, что расследование приобретает совершенно иной поворот.
«Недавно нам сообщили, что Сергей упал и ударился затылком. Видимо, к этому все подводят. Ощущение такое, что все это дело шито белыми нитками, и создавалось под диктовку родственников напавшего. Сейчас дело передали в суд. Однако 111-ю статью [по умышленному причинению вреда здоровью — прим. редакции] переквалифицировали в 109-ю [причинение смерти по неосторожности — прим. редакции]», — делится мнением сестра.
Племянник умершего Антон Шевцов вспоминает, что когда возбудили уголовное дело, все ходатайства родных удовлетворялись. Например, когда изначально в качестве меры пресечения «спортсмену» избрали домашний арест.
«Адвокат нам сказал, что в его практике такое впервые, чтобы человека с такой статьей отправили просто под домашний арест. Мы подали ходатайство, и только после него подозреваемого заключили под стражу», — вспоминает племянник.
Однако, по словам собеседника, следователя скоро поменяли.
«Назначили молодую, амбициозную [девушку-прим. редакции], в практике которой это было четвертое дело. За время нашего расследования ее даже повысили до старшего следователя. Но с ее появлением все наши ходатайства отклонялись», — отмечает Антон.
Племянник возмущается и тем, как на приеме у следователя, в его показаниях оказалось написано то, что он не говорил.
«Я просто внимательно прочел документ перед тем, как подписывать, и обнаружил несоответствие. Тогда следователь переделала заново. Но, мне кажется, что не все были такие внимательные, как я. Полагаю, свидетели подписывали, не читая. Поэтому в деле фигурирует много странного», — отмечает Шевцов.
Недоумение у родных вызывает и то, почему Сергея Радченко со столь серьезными повреждениями не госпитализировали в больницу.
«Нам говорили, что от госпитализации он отказался. А как он мог отказаться, если, со слов очевидцев, он не мог ходить, говорить, шевелиться, и еле-еле открыл один левый глаз? Да и как установили, что он отказался от госпитализации?» — не верит племянник.
Собеседник подчеркивает, что справку с отказом Сергея Радченко от госпитализации родным долго не показывали.
«А когда показали, на ней один в один стояла подпись его жены», — подчеркивает Шевцов.
Племянник подозревает, что вдову Сергея Радченко попросту «купили» родные «спортсмена», поэтому претензий к напавшему она не имеет.
Жена погибшего Алла не отрицает, что с ней связывалась мама виновного и компенсировала «моральный вред». Однако Алла подчеркивает — это совсем не означает, что она простила «спортсмена».
«Я его не прощаю. Я хочу, чтобы напавший на моего мужа был наказан», — говорит вдова.
Вспоминая детали произошедшего, собеседница отмечает, что уговаривала врачей забрать мужа на скорой в больницу.
«Я настаивала, спрашивала, разве они не видят, в каком он состоянии? А они посмотрели его зрачки, сказали, что ничего страшного, это потому, что он выпил и от удара», — говорит собеседница.
Вдова рассказывает, что домой их подвезли на скорой. Фельдшер скорой помог завести мужа в квартиру. Однако, по ее словам, отказ от госпитализации ни она, ни Сергей не подписывали.
Адвокат пострадавших Василий Величко разъясняет, что главный вопрос заключается в разнящейся информации. По его словам, родственники «спортсмена» убеждены — умер Сергей Радченко от падения на асфальт. Но с другой стороны, подчеркивает адвокат, и свидетели, и жена говорили, что Сергей упал на мягкую клумбу разделительной полосы двухполосной дороги.
Две проведенные экспертизы, по словам собеседника, не ответили на этот вопрос.
«Я считаю, что на все вопросы могла ответить комплексная ситуационная экспертиза. Она показала бы, из какого положения упал Радченко, кто и с какой силой его ударил. Но ее не назначили. Нам дали ответ, что экспертное учреждение СК России якобы загружено», — подчеркивает Василий Величко.
Для понимания жизненных устоев «спортсмена» корреспондент RostovGazeta обратился в образовательное учреждение, где учится нападавший. Однако в деканате отказались поделиться характеристикой на студента.
«В телефонном режиме мы такие комментарии не даем», — подчеркнули в вузе. Информация уточняется.
Череда роковых событий, произошедших на эмоциях сторонников конфликта, обернулась настоящей трагедией. Можно ли было ее избежать?
Например, если бы между пешеходами и водителем не возник бытовой конфликт. Если бы «спортсмен» придерживался главного правила единоборств и не применил силу в уличной разборке, зная, что последствия могут быть необратимыми. Если бы врачи скорой настояли на госпитализации пациента, несмотря на его отказ.
Но этот вопрос теперь остается без ответа.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области умер военнослужащий из Екатеринбурга. Его родственники заявляют о том, что мужчина погиб якобы после того, как его избили.