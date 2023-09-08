«Сокрушительный удар»: житель Таганрога умер от побоев на улице посреди бела дня

«Нам говорили, что от госпитализации он отказался. А как он мог отказаться, если, со слов очевидцев, он не мог ходить, говорить, шевелиться, и еле-еле открыл один левый глаз? Да и как установили, что он отказался от госпитализации?» — не верит племянник.