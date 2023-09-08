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Published Сегодня, 17:39

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В колледжах Ростовской области начали работу советники директоров по воспитанию

Советники по воспитанию начали работу в школах в Ростовской области

8 сентября 2023, 17:39
Фото: 1MI
В колледжах Ростовской области начали работу советники директоров по воспитанию

Более 100 советников по воспитанию начали работу в колледжах Ростовской области

В колледжах и техникумах Ростовской области начали работу советники директоров по воспитанию, рассказали в правительстве региона.

В новом учебном году в Ростовской области к работе приступили почти 1,5 тысячи советников директора по воспитанию. Большая их часть трудится в школах региона, еще 103 специалиста — в колледжах.

В правительстве Ростовской области уточнили, что советники будут помогать ученикам в профессиональном самоопределении, также в их обязанность войдет поддержка детей в трудной жизненной ситуации.

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Однако наиболее важно то, что именно советники займутся патриотическим воспитанием детей. Они станут руководить церемонией подъема государственного флага, будут вести «Разговоры о важном» и программы «Орлята России».

Ранее эксперт рассказал о родительских собраниях с паспортом в дни голосования в Ростове.

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