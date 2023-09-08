Советники по воспитанию начали работу в школах в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
В новом учебном году в Ростовской области к работе приступили почти 1,5 тысячи советников директора по воспитанию. Большая их часть трудится в школах региона, еще 103 специалиста — в колледжах.
В правительстве Ростовской области уточнили, что советники будут помогать ученикам в профессиональном самоопределении, также в их обязанность войдет поддержка детей в трудной жизненной ситуации.
Однако наиболее важно то, что именно советники займутся патриотическим воспитанием детей. Они станут руководить церемонией подъема государственного флага, будут вести «Разговоры о важном» и программы «Орлята России».
Ранее эксперт рассказал о родительских собраниях с паспортом в дни голосования в Ростове.