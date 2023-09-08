Стало известно, какие мероприятия проведут в Ростове на День города 16 сентября

В субботу, 16 сентября, в Левобережном парке с 09.00 до 19.00 будет проходить фестиваль «Ростов спортивный» и городской фестиваль молодежных субкультур. В центре города продолжится фестиваль «В Городском саду». Также в 13.30 на Гребном канале можно будет посетить Кубок города по футболу. Наконец, вечером, в 19.00 в Левобережном парке состоится гала-концерт «Самый лучший город на Земле».