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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Стало известно, какие мероприятия проведут в Ростове на День города 16 сентября

Стало известно, какие мероприятия проведут в Ростове на День города 16 сентября

8 сентября 2023, 12:53
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, какие мероприятия проведут в Ростове на День города 16 сентября
Власти Ростова подготовили праздничную программу на День города, она опубликовала в Telegram-канале властей.

В этом году Ростов отпразднует свой 274-й День рождения. Праздничные мероприятия распланированы сразу на три дня — с 15 по 17 сентября.

В пятницу, 15 сентября, гуляния проведут только в парке имени Горького. Там с 16.00 до 18.00 пройдет Второй международный фестиваль купечества и народной культуры «В Городском саду». В его рамках состоятся конкурсы на лучший русский народный костюм, вокальное и хореографическое мастерство.

Движение ограничат в центре Ростова-на-Дону на День города
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В воскресенье, 17 сентября, гуляния продолжатся.В воскресенье, 17 сентября, гуляния продолжатся.
В воскресенье, 17 сентября, гуляния продолжатся.
Фото: rostov-gorod.ru

В субботу, 16 сентября, в Левобережном парке с 09.00 до 19.00 будет проходить фестиваль «Ростов спортивный» и городской фестиваль молодежных субкультур. В центре города продолжится фестиваль «В Городском саду». Также в 13.30 на Гребном канале можно будет посетить Кубок города по футболу. Наконец, вечером, в 19.00 в Левобережном парке состоится гала-концерт «Самый лучший город на Земле».

В воскресенье, 17 сентября, гуляния продолжатся. В парке Революции и на Театральной площади организуют праздник «Ростов — многонациональный».

Напомним, в этом году в Ростове отказались от праздничного салюта на День города.

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