Стало известно, какие мероприятия проведут в Ростове на День города 16 сентября

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В этом году Ростов отпразднует свой 274-й День рождения. Праздничные мероприятия распланированы сразу на три дня — с 15 по 17 сентября.
В пятницу, 15 сентября, гуляния проведут только в парке имени Горького. Там с 16.00 до 18.00 пройдет Второй международный фестиваль купечества и народной культуры «В Городском саду». В его рамках состоятся конкурсы на лучший русский народный костюм, вокальное и хореографическое мастерство.
В субботу, 16 сентября, в Левобережном парке с 09.00 до 19.00 будет проходить фестиваль «Ростов спортивный» и городской фестиваль молодежных субкультур. В центре города продолжится фестиваль «В Городском саду». Также в 13.30 на Гребном канале можно будет посетить Кубок города по футболу. Наконец, вечером, в 19.00 в Левобережном парке состоится гала-концерт «Самый лучший город на Земле».
В воскресенье, 17 сентября, гуляния продолжатся. В парке Революции и на Театральной площади организуют праздник «Ростов — многонациональный».
Напомним, в этом году в Ростове отказались от праздничного салюта на День города.