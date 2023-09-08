Суд арестовал расстрелявшего из травмата ветерана СВО в Батайске

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Ленинский суд Ростова заключил под стражу Гусейнова Аразу Айдын оглы. Его подозревают в покушении на убийство участника СВО в Батайске.
В суде подтвердили, что нападение произошло в Батайске ночью 3 сентября в местном парке имени Ленина. Гусейнов с друзьями спровоцировал конфликт с ветераном. Затем они избили бойца, а задержанный выпустил в него 14 пуль из травматического пистолета. Некоторые из них едва не задели жизненно важные органы. Ветеран, вероятно, был бы убит, если бы не смог убежать, а затем не обратиться за помощью к врачам.
Под стражей Гусейнов останется, как минимум до 30 октября.
Расследование громкого дела продолжается.
Ранее СМИ писали, что Гусейнов на допросе заявил, будто ветеран сам спровоцировал нападение на себя нескольких человек.