Суд арестовал расстрелявшего из травмата ветерана СВО в Батайске

В суде подтвердили, что нападение произошло в Батайске ночью 3 сентября в местном парке имени Ленина. Гусейнов с друзьями спровоцировал конфликт с ветераном. Затем они избили бойца, а задержанный выпустил в него 14 пуль из травматического пистолета. Некоторые из них едва не задели жизненно важные органы. Ветеран, вероятно, был бы убит, если бы не смог убежать, а затем не обратиться за помощью к врачам.