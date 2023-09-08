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Published Сегодня, 16:57

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Суд заключил под стражу главного нападавшего на участника СВО в Батайске

Суд арестовал расстрелявшего из травмата ветерана СВО в Батайске

8 сентября 2023, 16:57
Фото: 1MI
Суд заключил под стражу главного нападавшего на участника СВО в Батайске
Суд заключил под стражу главного нападавшего на участника СВО в Батайске, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, рассказали в пресс-службе судов Ростовской области.

Ленинский суд Ростова заключил под стражу Гусейнова Аразу Айдын оглы. Его подозревают в покушении на убийство участника СВО в Батайске.

В суде подтвердили, что нападение произошло в Батайске ночью 3 сентября в местном парке имени Ленина. Гусейнов с друзьями спровоцировал конфликт с ветераном. Затем они избили бойца, а задержанный выпустил в него 14 пуль из травматического пистолета. Некоторые из них едва не задели жизненно важные органы. Ветеран, вероятно, был бы убит, если бы не смог убежать, а затем не обратиться за помощью к врачам.

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Под стражей Гусейнов останется, как минимум до 30 октября.

Расследование громкого дела продолжается.

Ранее СМИ писали, что Гусейнов на допросе заявил, будто ветеран сам спровоцировал нападение на себя нескольких человек.

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