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Тело погибшего от побоев контрактника передадут из Ростова семье в Екатеринбург

Тело погибшего от побоев контрактника передадут из Ростова семье в Екатеринбург

8 сентября 2023, 14:45
Фото: 1MI
Тело погибшего от побоев контрактника передадут из Ростова семье в Екатеринбург
Из Ростова передадут родственникам в Екатеринбурге тело погибшего в Миллерово контрактника, пишет Е1.RU.

Издание сообщает об аресте в Ростове подозреваемого в смертельном избиении контрактника в Миллерово. Погибший военнослужащий является уроженцем Екатеринбурга.

Контрактник из Екатеринбурга умер в Ростовской области после избиения
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Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подтвердила изданию СМИ, что подозреваемый по делу арестован. Жене погибшего пообещали, наконец, отправить его тело из Ростова в Екатеринбург. Связь с ней поддерживает местный военкомат.

Напомним, погибшему контрактнику было 48 лет. Погиб он, предположительно, 24 августа. По словам родственников, на его теле заметны следы систематических побоев и наручников. Труп в Екатеринбург долгое время не отправляли. Сначала он находился в морге Миллерово, а затем Ростове.

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