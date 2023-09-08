Тело погибшего от побоев контрактника передадут из Ростова семье в Екатеринбург

Напомним, погибшему контрактнику было 48 лет. Погиб он, предположительно, 24 августа. По словам родственников, на его теле заметны следы систематических побоев и наручников. Труп в Екатеринбург долгое время не отправляли. Сначала он находился в морге Миллерово, а затем Ростове.