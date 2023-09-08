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Posted Сегодня, 17:26

Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

В Америке вынесли приговор российскому предпринимателю

8 сентября 2023, 17:26
В Соединенных Штатах вынесли приговор российскому бизнесмену. Источником информации о подробностях стала РИА Новости.

В городе Бостоне был признан виновным Владислав Клюшин, который является основателем IT-компании «М13» из России. По версии американских властей, он занимался торговлей ценными бумагами, используя конфиденциальную информацию, похищенную им и его сообщниками, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Клюшин был задержан в Швейцарии и экстрадирован в США. Прокуратура требовала приговорить российского предпринимателя к 14 годам заключения, в то время как защита просила назначить ему три года и учесть уже отбывшие полтора года. В итоге Клюшина приговорили к девяти годам лишения свободы.

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