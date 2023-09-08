В Америке вынесли приговор российскому предпринимателю

Клюшин был задержан в Швейцарии и экстрадирован в США. Прокуратура требовала приговорить российского предпринимателя к 14 годам заключения, в то время как защита просила назначить ему три года и учесть уже отбывшие полтора года. В итоге Клюшина приговорили к девяти годам лишения свободы.