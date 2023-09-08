В Избиркоме Ростовской области прокомментировали скандал с главой ТИК Колупаевым

При этом помощник депутата и юрист Ирина Якымив ранее подчеркнула в беседе с корреспондентом RostovGazeta, что перед «обучением» всех предупредили о запрете на видеосъемку. Про запрет записиаудио, по словам собеседницы, речь не шла.