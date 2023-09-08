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Published Сегодня, 13:11

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В Избиркоме не поверили аудио записи, полученной коммунистами в Ростове

В Избиркоме Ростовской области прокомментировали скандал с главой ТИК Колупаевым

8 сентября 2023, 13:11
Фото: pxhere.com
В Избиркоме не поверили аудио записи, полученной коммунистами в Ростове
В пресс-службе Избиркома корреспонденту RostovGazeta сообщили, что по аудиозаписи невозможно сделать какие-то выводы.

Напомним, что представители одной из партий обратились в Генпрокуратуру. Поводом для жалобы стала полученная на флешке аудиозапись. На ней слышно, как предположительно председатель ТИК Ворошиловского района Ростова Колупаев якобы обучал наблюдателей тому, как выиграть выборы.

При этом помощник депутата и юрист Ирина Якымив ранее подчеркнула в беседе с корреспондентом RostovGazeta, что перед «обучением» всех предупредили о запрете на видеосъемку. Про запрет записиаудио, по словам собеседницы, речь не шла.

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В Избиркоме прокомментировали эту ситуацию.

«Из аудиозаписи невозможно достоверно установить личности людей, голоса которых записаны на ней», — сообщили в пресс-службе.

Ранее RostovGazeta сообщала, что более 23 тысяч наблюдателей следят за выборами в парламент Дона.

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#Происшествия#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
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