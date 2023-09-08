В Избиркоме Ростовской области прокомментировали скандал с главой ТИК Колупаевым

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Напомним, что представители одной из партий обратились в Генпрокуратуру. Поводом для жалобы стала полученная на флешке аудиозапись. На ней слышно, как предположительно председатель ТИК Ворошиловского района Ростова Колупаев якобы обучал наблюдателей тому, как выиграть выборы.
При этом помощник депутата и юрист Ирина Якымив ранее подчеркнула в беседе с корреспондентом RostovGazeta, что перед «обучением» всех предупредили о запрете на видеосъемку. Про запрет записиаудио, по словам собеседницы, речь не шла.
В Избиркоме прокомментировали эту ситуацию.
«Из аудиозаписи невозможно достоверно установить личности людей, голоса которых записаны на ней», — сообщили в пресс-службе.
Ранее RostovGazeta сообщала, что более 23 тысяч наблюдателей следят за выборами в парламент Дона.