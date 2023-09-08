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В Новочеркасске 12-летняя девочка попала в больницу после наезда автомобиля

В Новочеркасске 12-летняя девочка попала в больницу после наезда автомобиля

8 сентября 2023, 06:50
Фото: 1MI
В Новочеркасске 12-летняя девочка попала в больницу после наезда автомобиля
В Новочеркасске водитель иномарки сбил несовершеннолетнего пешехода, подробности рассказали в пресс-службе донской Госавтоинспекции.

В четверг, 7 сентября, в 14.00 мск в Новочеркасске на улице Сарматской, 174 произошла авария с участием ребенка-пешехода.

По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Skoda Octavia ехал от проспекта Баклановского в сторону улицы Ростовского выезда, когда сбил 12-летнюю девочку. Подросток переходила проезжую часть по ходу движения автомобилей.

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Подросток переходила проезжую часть по ходу движения автомобилей. Подросток переходила проезжую часть по ходу движения автомобилей.
Подросток переходила проезжую часть по ходу движения автомобилей.
Фото: ГИБДД по Ростовской обл

В результате столкновения подросток получила травмы, требующие помощи врачей, ее доставили в ближайшую больницу.

Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Ранее два человека погибли в ДТП, заехав на железнодорожный переезд.

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