В Новочеркасске 12-летняя девочка попала в больницу после наезда автомобиля

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Published Сегодня, 06:50
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В четверг, 7 сентября, в 14.00 мск в Новочеркасске на улице Сарматской, 174 произошла авария с участием ребенка-пешехода.
По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Skoda Octavia ехал от проспекта Баклановского в сторону улицы Ростовского выезда, когда сбил 12-летнюю девочку. Подросток переходила проезжую часть по ходу движения автомобилей.
В результате столкновения подросток получила травмы, требующие помощи врачей, ее доставили в ближайшую больницу.
Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Ранее два человека погибли в ДТП, заехав на железнодорожный переезд.