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В Ростове эвакуировали жильцов многоэтажки на Королева, где загорелась квартира

В Ростове эвакуировали жильцов многоэтажки на Королева, где загорелась квартира

8 сентября 2023, 05:26
Фото: 60.mchs.gov.ru
В Ростове эвакуировали жильцов многоэтажки на Королева, где загорелась квартира
В Ростове эвакуировали 15 человек из многоэтажки на проспекте Королева, где в одной из квартир загорелись вещи, об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Спасатели рассказали, что утром пятницы, 8 сентября, в 07.11 мск они получили сигнал о возникновении пожара на проспекте Королева, 1/1. По предварительной информации, источник возгорания находился в одной из квартир, загорелись вещи на площади восемь квадратных метров.

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В работах по тушению огня задействовали 32 пожарных и восемь единиц спецтехники, спасатели эвакуировали 15 жильцов. Огонь удалось локализовать через полчаса, в 07.42 мск пожар был ликвидирован.

«По пострадавшим информация не поступала», — сказано в сообщении.

Информация о причинах и обстоятельствах пожара уточняется.

Ранее губернатор Голубев рассказал, как власти собираются выплатить ростовчанам компенсации за сгоревшие автомобили и разрушенное в результате падения БПЛА жилье.

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