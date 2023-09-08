В Ростове эвакуировали жильцов многоэтажки на Королева, где загорелась квартира

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Спасатели рассказали, что утром пятницы, 8 сентября, в 07.11 мск они получили сигнал о возникновении пожара на проспекте Королева, 1/1. По предварительной информации, источник возгорания находился в одной из квартир, загорелись вещи на площади восемь квадратных метров.
В работах по тушению огня задействовали 32 пожарных и восемь единиц спецтехники, спасатели эвакуировали 15 жильцов. Огонь удалось локализовать через полчаса, в 07.42 мск пожар был ликвидирован.
«По пострадавшим информация не поступала», — сказано в сообщении.
Информация о причинах и обстоятельствах пожара уточняется.
Ранее губернатор Голубев рассказал, как власти собираются выплатить ростовчанам компенсации за сгоревшие автомобили и разрушенное в результате падения БПЛА жилье.