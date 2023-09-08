В Ростове по переулку Островского введут одностороннее движение с 18 сентября

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Власти напомнили, что с 18 сентября в Ростове начнут действовать ограничения движения по переулку Островского. С западной стороны дороги в границах улиц Большой Садовой и Пушкинской установят одностороннее движение в направлении на север, ограничения будут действовать по 15 декабря.
В этот же период из-за ремонта водопроводной сети по проспекту Сиверса и улице Депутатской нельзя будет проехать по крайней правой полосе площади Гвардейской от Гвардейской, 3 до съезда на Сиверса, а также по крайней правой полосе проспекта Сиверса до улицы Депутатской.
Ранее стало известно, когда будут перекрывать трассу между Ростовом и Азовом из-за состязаний по велоспорту.