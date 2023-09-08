В Ростове по переулку Островского введут одностороннее движение с 18 сентября

В этот же период из-за ремонта водопроводной сети по проспекту Сиверса и улице Депутатской нельзя будет проехать по крайней правой полосе площади Гвардейской от Гвардейской, 3 до съезда на Сиверса, а также по крайней правой полосе проспекта Сиверса до улицы Депутатской.