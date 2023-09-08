rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

В Ростове по переулку Островского введут одностороннее движение с 18 сентября

В Ростове по переулку Островского введут одностороннее движение с 18 сентября

8 сентября 2023, 07:31
Фото: 1MI
В Ростове по переулку Островского введут одностороннее движение с 18 сентября
В Ростове в переулке Островского введут одностороннее движение до середины декабря, об этом сообщили в администрации города.

Власти напомнили, что с 18 сентября в Ростове начнут действовать ограничения движения по переулку Островского. С западной стороны дороги в границах улиц Большой Садовой и Пушкинской установят одностороннее движение в направлении на север, ограничения будут действовать по 15 декабря.

Доступ к месту падения беспилотника ограничат в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

В этот же период из-за ремонта водопроводной сети по проспекту Сиверса и улице Депутатской нельзя будет проехать по крайней правой полосе площади Гвардейской от Гвардейской, 3 до съезда на Сиверса, а также по крайней правой полосе проспекта Сиверса до улицы Депутатской.

Ранее стало известно, когда будут перекрывать трассу между Ростовом и Азовом из-за состязаний по велоспорту.

Читайте также:
Одностороннее движение введут на улице 2-й Володарского в Ростове в сентябреВ переулке Согласия в центре Ростова-на-Дону введут одностороннее движениеВ Ростове с 10 июня на одной из улиц Каменки введут одностороннее движение
#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Ограничения движения#Одностороннее движение в Ростове
Подпишитесь
Ростову угрожают БПЛА и гранаты, а дончане удивляются взрывному росту цен на курицу
Вчера, 14:47
Спасатель Белков рассказал, как ростовчанам спастись от беспилотника в квартире
Вчера, 14:44
Губернатор Голубев объявил, когда отремонтируют здание Главного вокзала в Ростове
Вчера, 14:38
«Сидя и стоя в проходе»: как ростовчане добирались на автобусе в Санкт-Петербург
Вчера, 14:34
Губернатор Голубев рассказал, когда в Ростове перестанут строить районы без школ
Вчера, 14:25
Стало известно, что могло быть целью украинских беспилотников в Ростове 7 сентября
Вчера, 15:12