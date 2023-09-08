В Ростове построят перехватывающую стоянку

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Во время прямой линии с губернатором Ростовской области Василием Голубевым жители региона спросили, каким образом власти планируют решить проблему с многокилометровыми пробками, возникающими на трассах рядом с главными зернохранилищами Ростова. Горожане предложили создать перехватывающие парковки, которые позволят разгрузить транспортные потоки.
В ответ на запрос населения Василий Голубев ответил, что меры уже принимаются, поскольку проблема возникла не недавно, и этот вопрос требовал решения из-за увеличения объемов продукции сельского хозяйства и роста плотности трафика.
«Мы планируем до конца этого года создать и включить в работу 11 стационарных пунктов весогабаритного контроля. Второе, будем использовать передвижные посты весогабаритного контроля. Этот перегруз беспокоит нас не только в Ростове», — ответил губернатор, заметив, что власти разрабатывают альтернативные возможности решения проблемы и создания новых стоянок. В ближайшее время планируется создать перехватывающую стоянку на улице 1-й Луговой.
Ранее в Ростовской области создали перехватывающие парковки для грузового транспорта во время ЧП на Крымском мосту.