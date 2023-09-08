В Ростове построят перехватывающую стоянку

«Мы планируем до конца этого года создать и включить в работу 11 стационарных пунктов весогабаритного контроля. Второе, будем использовать передвижные посты весогабаритного контроля. Этот перегруз беспокоит нас не только в Ростове», — ответил губернатор, заметив, что власти разрабатывают альтернативные возможности решения проблемы и создания новых стоянок. В ближайшее время планируется создать перехватывающую стоянку на улице 1-й Луговой.