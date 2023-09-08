rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

В Ростове построят перехватывающую стоянку

В Ростове построят перехватывающую стоянку

8 сентября 2023, 05:49
Фото: 1MI
В Ростове построят перехватывающую стоянку
До конца 2022 года в Ростовской области появятся 11 стационарных пунктов весогабаритного контроля, об этом объявил губернатор Василий Голубев во время «Прямой линии».

Во время прямой линии с губернатором Ростовской области Василием Голубевым жители региона спросили, каким образом власти планируют решить проблему с многокилометровыми пробками, возникающими на трассах рядом с главными зернохранилищами Ростова. Горожане предложили создать перехватывающие парковки, которые позволят разгрузить транспортные потоки.

В ответ на запрос населения Василий Голубев ответил, что меры уже принимаются, поскольку проблема возникла не недавно, и этот вопрос требовал решения из-за увеличения объемов продукции сельского хозяйства и роста плотности трафика.

Перехватывающие парковки в Ростовской области готовы принять большегрузы из Крыма
Узнать подробнее

«Мы планируем до конца этого года создать и включить в работу 11 стационарных пунктов весогабаритного контроля. Второе, будем использовать передвижные посты весогабаритного контроля. Этот перегруз беспокоит нас не только в Ростове», — ответил губернатор, заметив, что власти разрабатывают альтернативные возможности решения проблемы и создания новых стоянок. В ближайшее время планируется создать перехватывающую стоянку на улице 1-й Луговой.

Ранее в Ростовской области создали перехватывающие парковки для грузового транспорта во время ЧП на Крымском мосту.

Читайте также:
В Ростовской области открыли перехватывающие парковки для фур, следующих в КрымВ ГИБДД предложили вернуть перехватывающие парковки в Ростове, работавшие во время ЧМАвтомобили в Ростовской области будут искать и перехватывать по камерам
#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Состояние дорог в Ростовской области#Василий Голубев#Грузовики#Перехватывающая парковка
Подпишитесь
Ростову угрожают БПЛА и гранаты, а дончане удивляются взрывному росту цен на курицу
Вчера, 14:47
Спасатель Белков рассказал, как ростовчанам спастись от беспилотника в квартире
Вчера, 14:44
Губернатор Голубев объявил, когда отремонтируют здание Главного вокзала в Ростове
Вчера, 14:38
«Сидя и стоя в проходе»: как ростовчане добирались на автобусе в Санкт-Петербург
Вчера, 14:34
Губернатор Голубев рассказал, когда в Ростове перестанут строить районы без школ
Вчера, 14:25
Стало известно, что могло быть целью украинских беспилотников в Ростове 7 сентября
Вчера, 15:12