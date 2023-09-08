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В Ростове установили личность военного, угрожавшего взорвать гранату 7 сентября

В Ростове установили личность военного, угрожавшего взорвать гранату 7 сентября

8 сентября 2023, 08:50
Фото: Israel Defense Forces/cc by 2.0/flickr.com
В Ростове установили личность военного, угрожавшего взорвать гранату 7 сентября
В Ростове выяснили, что дебоширом, грозившим взорвать гранату в Октябрьском районе, оказался действующий военнослужащий, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Напомним, накануне стало известно, что в Ростове задержали мужчину, который угрожал волонтерам пункта сбора гуманитарной помощи взорвать рядом с ними гранату, если они не покинут свой участок на улице Таганрогской.

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Напомним, накануне стало известно, что в Ростове задержали мужчину, который угрожал волонтерам пункта сбора гуманитарной помощи взорвать рядом с ними гранатуНапомним, накануне стало известно, что в Ростове задержали мужчину, который угрожал волонтерам пункта сбора гуманитарной помощи взорвать рядом с ними гранату
Напомним, накануне стало известно, что в Ростове задержали мужчину, который угрожал волонтерам пункта сбора гуманитарной помощи взорвать рядом с ними гранату
Фото: ТГ канал bazabazon

Уже в пятницу, 8 сентября, Telegram-канал «Чё по Ростову» объявил, что, по их данным, дебоширом оказался действующий военнослужащий. По их информации, военному 46 лет, его зовут Вячеслав.

«В ходе досмотра у него изъяли муляж гранаты Ф-1 и штык-нож», — сказано в сообщении.

Обращаем внимание, информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются.

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