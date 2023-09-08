В Ростове установили личность военного, угрожавшего взорвать гранату 7 сентября

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Напомним, накануне стало известно, что в Ростове задержали мужчину, который угрожал волонтерам пункта сбора гуманитарной помощи взорвать рядом с ними гранату, если они не покинут свой участок на улице Таганрогской.
Уже в пятницу, 8 сентября, Telegram-канал «Чё по Ростову» объявил, что, по их данным, дебоширом оказался действующий военнослужащий. По их информации, военному 46 лет, его зовут Вячеслав.
«В ходе досмотра у него изъяли муляж гранаты Ф-1 и штык-нож», — сказано в сообщении.
Обращаем внимание, информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются.