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Published Сегодня, 10:27

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В Ростове жители спустили в унитаз кирпичи и оставили без канализации соседей

В Ростове жители спустили в унитаз кирпичи и оставили без канализации соседей

8 сентября 2023, 10:27
Фото: ArtNow314/xx by 2.0/flickr.com
В Ростове жители спустили в унитаз кирпичи и оставили без канализации соседей
В Ростове одного из домов центре города поленились выбросить строительный мусор в предназначенные для этого места и парализовали работу канализации в многоквартирном доме, подробности рассказали местные СМИ.

Газета «Молот» со ссылкой на собственных читателей рассказала, что 7 сентября в центре Ростова без канализации на несколько часов остались сотни людей.

Причиной катастрофы стало чье-то решение спустить кирпичи в унитаз в многоквартирном доме в Ленинском районе. Строительные материалы пробили стояк, и сантехникам потребовалось несколько часов, чтобы найти место локализации проблемы к 22.00 мск.

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Причиной катастрофы стало чье-то решение спустить кирпичи в унитаз в многоквартирном доме в Ленинском районе. Причиной катастрофы стало чье-то решение спустить кирпичи в унитаз в многоквартирном доме в Ленинском районе.
Причиной катастрофы стало чье-то решение спустить кирпичи в унитаз в многоквартирном доме в Ленинском районе.
Фото: Газета "Молот"

«Такое ощущение, что некоторые наши соседи для ремонта нанимают строителей в домах для умственно отсталых», — цитируют подписчиков авторы издания.

Напомним, ранее в Ростовской области из канализации достали огромный фатберг из слипшихся подгузников, кулинарного жира и влажных салфеток.

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