В Ростове жители спустили в унитаз кирпичи и оставили без канализации соседей

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Газета «Молот» со ссылкой на собственных читателей рассказала, что 7 сентября в центре Ростова без канализации на несколько часов остались сотни людей.
Причиной катастрофы стало чье-то решение спустить кирпичи в унитаз в многоквартирном доме в Ленинском районе. Строительные материалы пробили стояк, и сантехникам потребовалось несколько часов, чтобы найти место локализации проблемы к 22.00 мск.
«Такое ощущение, что некоторые наши соседи для ремонта нанимают строителей в домах для умственно отсталых», — цитируют подписчиков авторы издания.
Напомним, ранее в Ростовской области из канализации достали огромный фатберг из слипшихся подгузников, кулинарного жира и влажных салфеток.