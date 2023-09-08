В Ростовской области на выходных похолодает до +2°С

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В пятницу, 8 сентября, по данным метеорологов, в Ростовской области сохранится умеренная погода без заметных осадков. Воздух прогреется до +21 градуса, а на юге региона ожидается до +24 градусов. Скорость ветра составит до 15 метров в секунду.
Однако уже в субботу, 9 сентября, в регионе пройдут дожди, а ночная температура воздуха опустится до +2 градусов на севере Ростовской области и до +6-9 градусов на остальных территориях. Днем воздух прогреется до +14-19 градусов. Аналогичная погода ожидается и в воскресенье, за исключением того, что максимальная температура может подняться до +23 градусов.
Ранее климатолог рассказал, почему в Ростовской области было непривычно дождливое лето.