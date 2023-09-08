В Ростовской области сбрасывают кирпичи в унитаз и думают об отряде для борьбы с БПЛА

Сам инцидент произошел в Батайске 3 сентября. Тогда поздним вечером в парке имени Ленина группа злоумышленников напала на участника СВО и его девушку. Ветерана избили, а затем в него выпустили очередь из травматического пистолета. Боец смог убежать вместе с девушкой, а затем в тяжелом состоянии обратился за помощью к медикам.