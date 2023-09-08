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В Ростовской области сбрасывают кирпичи в унитаз и думают об отряде для борьбы с БПЛА

В Ростовской области сбрасывают кирпичи в унитаз и думают об отряде для борьбы с БПЛА

8 сентября 2023, 14:00
Фото: nottsexminer/cc by sa 2.0/flickr.com
В Ростовской области сбрасывают кирпичи в унитаз и думают об отряде для борьбы с БПЛА
Ростовские вертолеты Ми-8 хотят использовать для борьбы с БПЛА, тем временем в Батайске задержан главный подозреваемый в нападении на ветерана СВО, а житель Ростова оставил соседей без канализации, когда смыл в унитазе кирпичи.

Покушение на убийство ветерана СВО

СК РФ по Ростовской области сообщил о задержании главного подозреваемого в покушении на убийство ветерана спецоперации. Громкое дело решено переквалифицировать из гражданского в уголовное.

Сам инцидент произошел в Батайске 3 сентября. Тогда поздним вечером в парке имени Ленина группа злоумышленников напала на участника СВО и его девушку. Ветерана избили, а затем в него выпустили очередь из травматического пистолета. Боец смог убежать вместе с девушкой, а затем в тяжелом состоянии обратился за помощью к медикам.

Известно, что нападавшего допросили и выдвинули ему обвинение. СМИ пишут, что на допрос он пришел с адвокатом и заявил, что ветеран якобы сам спровоцировал групповое нападение на себя. Официальных же подробностей допроса пока нет.

Боец смог убежать вместе с девушкой, а затем в тяжелом состоянии обратился за помощью к медикам.Боец смог убежать вместе с девушкой, а затем в тяжелом состоянии обратился за помощью к медикам.
Боец смог убежать вместе с девушкой, а затем в тяжелом состоянии обратился за помощью к медикам.
Фото: 1MI
Голубев заявил о задержании мужчины, покушавшегося на жизнь ветерана СВО в Батайске
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Отряд вертолетов против БПЛА

СМИ сообщили, что из ростовских вертолетов Ми-28 планируют создать отряды, которые займутся патрулирование воздушного пространства. Они будут отслеживать и уничтожать вражеские БПЛА.

Вертолеты Ми-28 выпускает ростовский «Роствертол». В некоторых регионах страны Ми-28 уже используют для патрулирования воздушного пространства и противостояния беспилотникам. Первые подобные группы успели заступить на боевое дежурство.

Отряд вертолетов против БПЛАОтряд вертолетов против БПЛА
Отряд вертолетов против БПЛА
Фото: 1MI
Из ростовских вертолетов Ми-28 создадут отряды для ликвидации украинских БПЛА
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Спустить кирпичи в унитаз

Вчера жители одного из домов в центре Ростова на несколько часов остались без канализации. Дело в том, что один из их соседей решил смыть в унитаз строительный мусор. Система оказалась к этому не готова, а потому канализацию парализовало.

Дело в том, что один из их соседей решил смыть в унитаз строительный мусор.Дело в том, что один из их соседей решил смыть в унитаз строительный мусор.
Дело в том, что один из их соседей решил смыть в унитаз строительный мусор.
Фото: Газета "Молот"

Строительные материалы пробили стояк. Сантехникам потребовалось несколько часов, чтобы найти место локализации проблемы. Работу канализации восстановили лишь к позднему вечеру.

Поступок и адекватность людей, смывших в унитаз кирпичи, вызвала много вопросов у жильцов дома и коммунальных служб.

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#Общество#Происшествия#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Полиция#Происшествие#Украина#Уголовное дело#БПЛА в Ростовской области
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