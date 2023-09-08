В Ростовской области сбрасывают кирпичи в унитаз и думают об отряде для борьбы с БПЛА

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Published Сегодня, 14:00
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СК РФ по Ростовской области сообщил о задержании главного подозреваемого в покушении на убийство ветерана спецоперации. Громкое дело решено переквалифицировать из гражданского в уголовное.
Сам инцидент произошел в Батайске 3 сентября. Тогда поздним вечером в парке имени Ленина группа злоумышленников напала на участника СВО и его девушку. Ветерана избили, а затем в него выпустили очередь из травматического пистолета. Боец смог убежать вместе с девушкой, а затем в тяжелом состоянии обратился за помощью к медикам.
Известно, что нападавшего допросили и выдвинули ему обвинение. СМИ пишут, что на допрос он пришел с адвокатом и заявил, что ветеран якобы сам спровоцировал групповое нападение на себя. Официальных же подробностей допроса пока нет.
СМИ сообщили, что из ростовских вертолетов Ми-28 планируют создать отряды, которые займутся патрулирование воздушного пространства. Они будут отслеживать и уничтожать вражеские БПЛА.
Вертолеты Ми-28 выпускает ростовский «Роствертол». В некоторых регионах страны Ми-28 уже используют для патрулирования воздушного пространства и противостояния беспилотникам. Первые подобные группы успели заступить на боевое дежурство.
Вчера жители одного из домов в центре Ростова на несколько часов остались без канализации. Дело в том, что один из их соседей решил смыть в унитаз строительный мусор. Система оказалась к этому не готова, а потому канализацию парализовало.
Строительные материалы пробили стояк. Сантехникам потребовалось несколько часов, чтобы найти место локализации проблемы. Работу канализации восстановили лишь к позднему вечеру.
Поступок и адекватность людей, смывших в унитаз кирпичи, вызвала много вопросов у жильцов дома и коммунальных служб.